Com Sánchez e Arrascaeta, Uruguai anuncia pré-convocação para torneio

Na tarde desta sexta-feira, o técnico Óscar Tabárez anunciou a pré-convocação do Uruguai para a Copa da China, torneio amistoso que será realizado no mês de março. A lista de 27 jogadores conta com dois jogadores que atuam no futebol brasileiro: Sánchez, pelo Santos, e Arrascaeta, pelo Flamengo.

O experiente técnico de 71 anos não irá levar todos os nomes divulgados. A equipe final, que contará com alguns cortes, será confirmada nos dias que antecedem a viagem à China, marcada para sexta-feira, 15 de março.

Caso seja confirmado por Tabárez, o meia que atua no Alvinegro Praiano irá desfalcar o clube em uma possível disputa de quartas de final pelo Campeonato Paulista.

Além da seleção uruguaia, o torneio disputado em território chinês irá contar com as seleções de Uzbequistão, China e Tailândia. Os uruguaios disputarão a semifinal no dia 22 de março contra o Uzbequistão, às 8h35 (de Brasília), enquanto chineses e tailandeses disputam a outra partida, no mesmo dia e horário. A final e a disputa do terceiro lugar acontecem no dia 25 de março.