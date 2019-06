Confira o balanço da temporada de Lucas Moura, finalista da Champions

Herói da classificação do Tottenham para a final da Liga dos Campeões, Lucas Moura é o único brasileiro do elenco do Spurs. O ex-são-paulino ainda enfrentará os compatriotas do Liverpool neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri. A Gazeta Esportiva fez um balanço da temporada do atacante, que já marcou seu nome na história do clube londrino.

A trajetória de Lucas Moura é marcada pela recuperação. O atacante saiu do Brasil para o Paris Saint-Germain cheio de expectativas, por conta do desempenho no São Paulo, clube que o revelou. Pelo Tricolor, o jogador de 26 anos conquistou a Copa Sul-Americana de 2012, último título da equipe. Um ano antes, se destacou no Sul-Americano sub-20, marcando três gols no último jogo, contra o Uruguai.

Porém, os cincos anos na França foram marcados pela irregularidade e Lucas nunca atingiu o nível que se esperava dele. Em 2017, deu azar: o clube da capital francesa fez contratações astronômicas, trazendo Neymar e Mbappé, e, com isso, o jogador acabou perdendo espaço.

No início de 2018, trocou Paris por Londres ao assinar com o Tottenham. Nas primeiras partidas da temporada atual, aproveitou a ausência de Son, que estava disputando os Jogos Asiáticos pela Coreia do Sul, para conquistar a confiança de Mauricio Pochettino. Mesmo com a volta do sul-coreano, Lucas continuou tendo oportunidades na equipe titular.

Em um dos principais feitos da temporada, o brasileiro marcou o primeiro hat-trick do novo estádio do Tottenham, inaugurado neste ano. Ele anotou três dos quatro gols no triunfo contra o Huddersfield, pelo Campeonato Inglês.

Na Liga dos Campeões, o atacante foi decisivo em dois momentos cruciais. Contra o Barcelona, no Camp Nou, fez o gol de empate que classificou o clube ao mata-mata do torneio. E nas semifinais, chocou o mundo ao marcar os três gols da virada contra o Ajax, na Amsterdam Arena. O Tottenham acabou vencendo por 3 a 2 e conquistou a vaga na final.

A incrível atuação, contudo, não comoveu Tite, que deixou Lucas de fora da lista de convocados para a Copa América. Em números gerais, o atacante disputou 48 partidas na temporada, 37 como titular, somando 15 gols e duas assistências. Na Liga dos Campeões, entrou em campo 11 vezes, oito delas no onze inicial, com cinco gols, mas sem assistências.