Atacante do Sporting, Luis Suárez termina Campeonato Português como artilheiro

Com o Porto já campeão, o Sporting (2º colocado) encerrou a temporada do Campeonato Português neste sábado (16) vencendo por 3 a 0 o Gil Vicente, com mais um gol do atacante colombiano Luis Suárez.

Com este gol marcado no estádio José Alvalade, na capital, o jogador da seleção da Colômbia termina a temporada como artilheiro da liga portuguesa, com 28 gols, seis a mais do que seu principal concorrente, o atacante grego Vangelis Pavlidis, do Benfica.

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Classificado para a Champions

Com a vitória na última rodada, o Sporting foi a 82 pontos, garantiu a vice-liderança e, a princípio, disputará os playoffs de qualificação para a Liga dos Campeões.

O time de Lisboa ainda pode conquistar a vaga direta na fase de liga da Champions. Para que isso aconteça, o Aston Villa, da Inglaterra precisará ser campeão da Europa League diante do Freiburg na quarta-feira e terminar na quarta colocação da Premier League, para que assim, a Liga Portuguesa ganhe mais uma vaga direta por conta do coeficiente europeu.

Com conteúdo da AFP*