Sport avança na Copa do Brasil em noite de decepção para Fellipe Bastos

O Sport está na segunda fase da Copa do Brasil. O Leão de Recife foi até Macapá, no Amapá para enfrentar o Santos-AP e conseguiu voltar com a classificação na bagagem depois de uma vitória não tão tranquila por 2 a 1. O nome do jogo foi o centroavante Leandro Pereira, ex-Palmeiras, autor de dois gols. Já Fellipe Bastos não teve a mesma sorte. Em sua estreia pela equipe rubro-negra depois de deixar o Corinthians, o volante ficou em campo por apenas 19 minutos, até sentir uma lesão na coxa que o fez sair para a entrada de Thallyson.

Apesar do Santos-AP entrar em campo com a necessidade da vitória no estádio Zerão no confronto de duelo único, o Sport foi quem teve o domínio das ações desde o apito inicial.

A primeira grande chance de gol aconteceu aos 24 minutos. Os visitantes tiveram um pênalti a seu favor. Marlone foi para a cobrança, mas acabou parando no goleiro Axel.

Antes do intervalo, Thiago Marabá ainda teve uma grande chance para justificar o esforço de Axel. A cabeçada tirou tinta da trave, mas saiu pela linha de fundo de Magrão.

No segundo tempo, então, Leandro Pereira entrou em ação. O centroavante fez linda jogada individual aos nove minutos, ao melhor estilo pivô, e só teve o trabalho de tirar do goleiro na hora da finalização.

A partida parecia tranquila até o Santos-AP surpreender. Aos 39, Erik deu assistência para Bruninho dentro da área e o atacante mandou para as redes. Um belo gol do modesto time da casa.

A alegria nas arquibancadas, no entanto, durou apenas três minutos, porque pouco após a saída de bola Leandro Pereira de novo se mostrou carrasco. Axel dessa vez vacilou depois de chute cruzado do centroavante.

Agora, o Sport Recife pega o Ferroviário-CE, que despachou o Confiança também nesta quarta-feira.

Cristian também dura pouco

No estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, o Azulão recebeu o Criciúma também pela primeira fase da Copa do Brasil. As duas equipes entraram em campo sob muita pressão, já que o time do ABC Paulista é lanterna de seu grupo no Campeonato Paulista e o Tigre último colocado no Campeonato Catarinense.

Nesse cenário, os visitantes abriram o placar aos 10 minutos de jogo, com Mailson. Três minutos depois, Cristian, outro volante ex-Corinthians, teve de deixar seus companheiros de São Caetano por causa de uma lesão na coxa. Ainda assim, no segundo tempo, Rafael Costa empatou aos cinco minutos.

Apesar do Azulão ter exercido muita pressão, o Criciúma conseguiu segurar a igualdade até o fim e levar a vaga à segunda fase da Copa do Brasil, já que o confronto único obriga o time mandante a vencer para avançar.

Agora, o Tigre vai enfrentar o Cianorte, que eliminou o ABC pouco depois.