Guto Ferreira é o novo treinador do Sport

O Sport anunciou nesta quarta-feira que Guto Ferreira será o novo treinador da equipe. Após a saída de Mílton Cruz na última segunda-feira, a diretoria foi rápida e já anunciou a contratação do novo treinador. O contrato é até o fim do ano.

Com bons trabalhos por clubes brasileiros, Guto Ferreira é conhecido por ter um bom relacionamento com as categorias de base. Ele já passou por Ponte Preta, Bahia, Internacional e Chapecoense, onde realizou o seu último trabalho, em 2018.

Um dos fatores que ajudou na vinda do treinador foi o conhecimento do futebol nordestino. Quando treinou o Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste em 2017. Ele também possui experiência na Série B, tendo conquistado o acesso duas vez, em 2014 com a Ponte Preta e 2016 com o Bahia.

Guto Ferreira chega para seu primeiro trabalho no Sport. A comissão técnica terá o preparador físico Valdir Nogueira Junior (Juninho), e os auxiliares técnicos Alexandre Faganello e André Luís dos Santos Ferreira.

No Campeonato Pernambucano, o time não deve ter problemas para se classificar, já que é o terceiro colocado, com um ponto a menos que o líder Santa Cruz, mas um jogo a mais. Avançam para a próxima fase os oito primeiros. A vantagem de Guto é que ele terá muito tempo para trabalhar a equipe, já que terá apenas três jogos nos próximos 24 dias.