Diego Souza frustra diretoria e não se reapresenta no Sport

O meia Diego Souza segue sem aparecer no Sport. O atleta era esperado nesta terça-feira no clube, depois de ganhar alguns dias de folga para resolver problemas particulares no Rio de Janeiro. Ele ficou fora da partida contra o Coritiba, vencida pelos pernambucanos por 3 a 0.

A expectativa no Rubro-Negro era de que ele, juntamente com os outros jogadores que não foram ao Paraná, se reapresentasse para trabalhar no CT do clube. Não foi o que aconteceu. Apenas Lenis, Néris, Evandro e Anselmo, além do goleiro Lucas, apareceram.

Com proposta do Palmeiras, clube que já defendeu entre 2008 e 2010, Diego Souza tem seis jogos no Campeonato Brasileiro. Assim, caso faça a sétima partida, ficará impedido de atuar em outro clube da Série A, o que encerraria as negociações.

O presidente do Sport, Arnaldo Barros, já afirmou, em entrevista à rádio Jornal, que o clube pernambucano pode entrar na Justiça caso o camisa 87 não cumpra o combinado de retornar a Recife.

“Temos esperança que ele retorne logo. Se por acaso não retornar, vamos procurar os meios juridicamente e administrativamente existentes para que se manifeste. Sabemos como tratar as questões, os interesses do Sport sempre serão preservados”, declarou, na última segunda-feira.

Após bater o Coritiba, o Sport agora se prepara para encarar a Chapecoense, na próxima quinta-feira, na Ilha do Retiro. A fase da equipe de Vanderlei Luxemburgo é boa. Com três vitórias seguidas no Brasileirão, o time alcançou a sexta colocação, com 18 pontos.