Presidente admite ir à Justiça caso Diego Souza não retorne ao Sport

O Sport está confiante de que o pedido de Diego Souza para não atuar contra o Coritiba, nesta segunda-feira, não tem ligação com a negociação do atleta com o Palmeiras. O presidente do Leão, Arnaldo Barros, acredita que o meio-campista teve mesmo problemas pessoais, mas admitiu que, se o atleta não retornar ao clube, irá buscar uma resolução na justiça.

“Diego Souza sempre se portou de maneira correta. Ele não treinar nos deixou preocupados, apreensivos, mas logo em seguida o empresário dele (Eduardo Uram), a pedido de Diego Souza, disse que ele teve um problema sério, e precisou viajar na madrugada ao Rio de Janeiro. Nós não vemos até agora nenhum motivo para não acreditar nas palavras do nosso atleta, que tem abertura e canal com todos os dirigentes, com a presidência”, afirmou Arnaldo Barros, em entrevista à rádio Jornal.

“Temos esperança que ele retorne logo. Se por acaso não retornar, vamos procurar os meios juridicamente e administrativamente existentes para que se manifeste. Sabemos como tratar as questões, os interesses do Sport sempre serão preservados”, acrescentou.

Diego Souza tem duas opções em vista no momento: ou acerta seu retorno ao Palmeiras, ou renova com o Sport. Antes irredutível, Arnaldo de Barros já admite a possibilidade de negociar o camisa 81, caso o jogador demonstre que não tem interesse em seguir no clube.

“Acreditamos no atleta, que tem contrato até dezembro de 2018, com possibilidade de estender até 2019. Estamos conversando sobre esta extensão, não fechamos ainda, estamos na fase de propostas, visando a extensão. Não tem negociação com o Palmeiras nem a nenhum outro clube. Quando dissemos que a multa é elevada, mas que se o jogador quiser sair ele não fica, que é a única possibilidade de ele sair, é porque não podemos ter um atleta com este nível de remuneração, com este nível de liderança, de representatividade no elenco, insatisfeito”, explicou.

“Se ele (Diego) não quisesse ficar e nos comunicasse, falaríamos para seu empresário encontrar um clube que pagasse o que o Sport ache justo para sua saída. Aí de fato teria que começar a negociar, mas em cima do valor que o Sport entenda como justo, tendo como parâmetro a multa estabelecida”, reforçou Arnaldo Barros.