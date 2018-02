Jornal espanhol destaca “realidade difícil” de Ganso no Sevilla

Paulo Henrique Ganso segue tendo de lidar com o banco de reservas no Sevilla. Com o fim da janela de transferências do inverno europeu, o meio-campista precisará permanecer na Andaluzia, ao menos, até junho, mas segue confiante de que pode convencer a comissão técnica que tem potencial para defender o clube espanhol.

Nesta quinta-feira, o jornal Marca, da Espanha, publicou uma matéria sobre as dificuldades de Ganso no Sevilla. Segundo o veículo, o jogador chegou a gerar interesse de clubes turcos, entretanto, preferiu não se transferir para uma liga inferior.

Por estar em baixa, Ganso também foi cogitado nesta janela de transferências em alguns clubes do Brasil, como São Paulo e Santos. Contando com Christian Cueva e agora também com Nenê, o Tricolor paulista sequer se esforçou para repatriar seu ex-meia. Já o Peixe, responsável por revelar o atleta, até tem a necessidade de um armador, mas também não evoluiu em qualquer tratativa referente ao jogador do Sevilla.

Após a demissão de Eduardo Berizzo pouco antes do Natal, o Sevilla não demorou muito para encontrar outro comandante e decidiu assinar com Vincenzo Montella. A chegada de um novo comandante deixou Ganso mais esperançoso quanto ao seu futuro no clube, porém, o italiano, assim como os outros técnicos que passaram pelo time andaluz, parece não ter se encantado com o futebol do jogador que um dia chegou a ter o seu talento comparado ao de Neymar.

Em 2018, Ganso, que tem contrato até junho de 2021, sequer entrou em campo. Neste ano, o Sevilla disputou quatro partidas pelo Campeonato Espanhol, contra o Betis, Alavés, Espanyol e Getafe. Pela Copa do Rei foram outros cinco jogos, dois contra o Cádiz, dois contra o Atlético de Madrid e um diante do Leganés.