Zagueiro nega favoritismo de rivais: “Na semi, começa tudo do zero”

Embora os rivais ainda não estejam classificados, o zagueiro Bruno Alves não os vê na condição de favoritos contra o São Paulo em uma eventual semifinal do Campeonato Paulista. Contente com a atuação do time na vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, o jogador põe o Tricolor como candidato ao título do torneio.

“Foi um jogo muito bom da equipe, com a intensidade que o Aguirre cobrou do início ao fim. Aqui, não tem bola perdida, e o exemplo foi o gol do Tréllez. Em um chutão, ele acreditou até o fim e fez o gol”, exemplificou Bruno Alves, que pediu para a equipe manter a postura na fase seguinte.

“Não podemos deixar cair. Sabemos que estamos devendo ainda. É ter pés no chão, descansar e ter essa intensidade no próximo jogo”, bradou. Após a partida, o técnico Diego Aguirre se mostrou satisfeito com a “atitude” de seus comandados, que haviam tido uma atuação apática no revés por 1 a 0, em São Caetano, no final de semana.

“Entramos com mais vontade e determinação do início ao fim. Deu tudo certo desde o primeiro minuto, com virada de jogo. Tudo que o Aguirre pediu, conseguimos fazer”, comemorou o camisa 34.

Com a vitória, o São Paulo se tornou o primeiro semifinalista do Paulistão. O seu próximo adversário sairá dos confrontos desta quarta e quinta-feira. O time pode enfrentar qualquer um de seus três arquirrivais. Nos jogos de ida, atuando como visitantes, o Palmeiras bateu o Novorizontino por 3 a 0, o Santos empatou sem gols com o Botafogo-SP, e o Corinthians perdeu por 3 a 2 para o Bragantino.

“O São Paulo é equipe grande também. Não tem essa. Na semifinal, começa tudo do zero. Temos totais condições de jogar como hoje, com entrega e espírito para buscar esse título. Estamos mais vivos do que nunca”, finalizou Bruno Alves, que deverá seguir entre os titulares, uma vez que Rodrigo Caio está a serviço da Seleção Brasileira.

