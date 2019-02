Volpi vê juiz “mal-intencionado” e Reinaldo culpa “quem estava de amarelo”

Os jogadores do São Paulo deixaram o campo da Arena Corinthians bastante irritados com a arbitragem de Lucas Canetto Bellote. Os comandados de Vagner Mancini viram irregularidades nos dois gols na derrota por 2 a 1, em duelo disputado na noite deste domingo, pelo Campeonato Paulista.

Tiago Volpi foi um dos que saíram mais exaltados. O goleiro diz que sofreu falta de Vagner Love após cruzamento da direita. Na sequência do lance, Gustagol empurrou para as redes, aos 27 minutos do segundo tempo.

“O cara (Vagner Love) me tira com o braço, ele me desloca, como eu vou acertar a bola desse jeito? Uma coisa é dividir com o corpo, outra com meu braço. Já é uma pressão do caramba, um clássico, você tenta se firmar, para o cara estragar assim. Ele foi mal-intencionado e é impossível o juiz não ver o lance assim”, desabafou o arqueiro ao canal Premiere.

Reinaldo foi além e acusou todo o trio de arbitragem. Além de reclamar da falta em Tiago Volpi, o lateral esquerdo citou o lance que originou o primeiro gol corintiano, em que Clayson cruzou para Pedrinho com a bola já fora de campo, no fim da etapa inicial. Na cobrança de escanteio, Manoel fez de cabeça.

“A gente foi para cima deles, infelizmente quem estava de amarelo prejudicou o espetáculo. O lance da linha de fundo, e o Volpi estava com a bola na mão e o cara de um tranco nele. Infelizmente fomos prejudicados aqui dentro de novo. É levantar a cabeça e trabalhar para ganhar o próximo jogo”, esbravejou o camisa 6.

A derrota faz o São Paulo cair para o segundo lugar do Grupo D do Paulistão, com nove pontos. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Oeste nesta segunda-feira e sair da zona de classificação. O próximo compromisso é o duelo com o Red Bull Brasil, no domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi.