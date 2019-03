Volpi pede desculpas à torcida do São Paulo: “Sentimento de frustração”

Tiago Volpi pediu desculpas à torcida do São Paulo após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Com dificuldades para encontrar palavras para explicar o revés, o goleiro disse que o elenco tem de assumir a responsabilidade pelo mau momento do clube.

“Sentimento de frustração, temos que pedir desculpa para o torcedor, eles fizeram o papel deles durante os 90 minutos tentando nos apoiar”, lamentou Volpi, em entrevista ao Premiere. Após ser superior ao rival no primeiro tempo, o São Paulo viu o Palmeiras crescer na partida com a entrada de Carlos Eduardo no lugar de Borja.

Aos 34 minutos da etapa final, o atacante que substituiu o colombiano disparou um forte chute de fora da área, sem chances de defesa para Volpi. “Futebol tem coisa que não dá para entender, fizemos um jogo equilibrado com o Palmeiras, em um lance eles fizeram um golaço”, avaliou.

Com a derrota, o São Paulo estacionou no segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, três a menos que o Ituano e dois a mais que o Oeste, que visita o Corinthians neste domingo, em Itaquera. O revés lhe obriga, portanto, a torcer por um resultado positivo do arquirrival contra a equipe do interior.

Pela 12ª e última rodada da primeira fase, o Tricolor encara o São Caetano na próxima quarta-feira, fora de casa. “É hora de assumir essas responsabilidades, se a gente está nisso é porque a gente criou esse problema. Falta uma rodada, a gente ainda tem chance, espero que a gente consiga essa classificação”, concluiu.