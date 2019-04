Vitor Bueno visita CT para fazer exames e veste camisa do São Paulo

Anunciado como reforço do São Paulo na noite da última quarta-feira, Vitor Bueno visitou o CT da Barra Funda nesta quinta e, com a camisa de treino do novo clube, concedeu uma entrevista à Spfctv. Emprestado pelo Santos até o fim de 2020, o meia-atacante estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Nesta quinta-feira, Vitor Bueno foi submetido a exames médicos no CT e ainda realizará uma atividade leve na academia. Sua apresentação deverá ser realizada na semana que vem, após a decisão contra o Palmeiras, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Vitor Bueno está no CT da Barra Funda, já conversou com a #SPFCtv e logo mais tem entrevista exclusiva com as primeiras palavras dele pelo Tricolor! — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 4 de abril de 2019

Para viabilizar a transferência, a diretoria do São Paulo topou pagar R$ 800 mil ao Santos, dono dos direitos econômicos do atleta, e ainda perdoar a dívida de R$ 2,2 milhões do Peixe relativa à ida de Cueva à Vila Belmiro, uma vez que o Tricolor tinha direito a 10% do valor total da venda do meia peruano.

Emprestado ao Dínamo Kiev desde agosto de 2018, Vitor Bueno disputou apenas três jogos na atual temporada europeia e acabou optando por retornar ao Brasil e, inclusive, abrir mão de parte de seu salário para que sua transferência fosse viabilizada.

Uma das contrapartidas para que José Carlos Peres, presidente do Santos, liberasse Vitor Bueno ao São Paulo era de que Derlis González, que também pertence ao Dinamo Kiev, tivesse seu valor de compra fixado. Isso, no entanto, ainda não aconteceu – o paraguaio tem contrato de empréstimo com o Santos até julho de 2020.

Com a camisa do Santos Vitor Bueno se sagrou campeão paulista de 2016 e eleito a revelação do Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Uma grave lesão no ligamento do joelho direito, porém, acabou atrapalhando sua ascensão no cenário nacional.