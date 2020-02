Vitor Bueno ressalta semana cheia no São Paulo e prega respeito ao Santo André

O São Paulo encara o Santo André neste domingo, às 18h (Brasília) no Bruno José Daniel, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Antes da partida, o atacante Vitor Bueno pregou respeito ao adversário, que somou três vitórias nos primeiros quatro jogos.

‘Estamos nos preparando da mesma forma que nos preparamos para todos os jogos. É um jogo importantíssimo para nós, contra o líder do campeonato. Um time que vem bem, que vem de uma recente goleada na Copa do Brasil. Eles vão querer dificultar o jogo e nós vamos querer dificultar para eles, com o pensamento único de sair com a vitória”, disse em entrevista à SPFCTv.

O camisa 12 também destacou a semana cheia para treinamentos no Tricolor. No último domingo, a equipe do Morumbi empatou com o Novorizontino, em casa, por 1 a 1.

“Essa tem sido a nossa primeira semana cheia desde que acabamos a pré-temporada, e é importante para corrigir o que tem que ser corrigido. Nos dá tempo de trabalhar para chegar no dia do jogo bem”, disse.

“Professor passou alguns vídeos do último jogo, de coisas que fizemos certas e daquelas que pecamos, que deixamos de fazer, temos tendo bastante posse de bola, igual sempre, finalizações”, finalizou Vitor Bueno.