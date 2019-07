Vitor Bueno celebra primeiro gol pelo São Paulo e exalta “dedo” de Cuca

O meia-atacante Vitor Bueno enfim desencantou com a camisa do São Paulo. Na noite desta segunda-feira, no Morumbi, o jogador marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor, o quarto na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol de Vitor Bueno saiu aos 46 do segundo tempo, nove minutos depois de ter entrado no lugar de Raniel, mas não conseguiu comemorar de imediato porque o auxiliar levantou a bandeira assinalando impedimento. Após consultar o VAR, contudo, Savio Pereira Sampaio validou o gol. Para alívio do camisa 12.

“Já estava na ansiedade de fazer meu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Eu fiz, o bandeira levantou, pensei: ‘Será que não vai ser desta vez?’. Mas, graças a Deus, ele deu o gol, o gol foi válido para coroar essa partida que foi muito boa da equipe”, celebrou o meia, em entrevista ao canal Premiere.

Emprestado pelo Santos até o fim de 2020, Vitor Bueno também reconheceu que Cuca foi decisivo na vitória tricolor. No intervalo, o treinador colocou Toró e Everton nas vagas de Alexandre Pato e Luan.

Enquanto Everton deu a assistência para Antony abrir o placar, Toró ampliou a vantagem do São Paulo, que fez o terceiro com Raniel. Tudo isso com dez minutos transcorridos na etapa complementar. “Com certeza teve o dedo dele nessa vitória”, disse.

Com o resultado, que encerra um jejum de oito jogos sem vitórias, o São Paulo ganha sete posições na tabela e assume o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, oito a menos que os líderes Palmeiras e Santos. O próximo compromisso é o duelo com o Fluminense, neste sábado, no Rio de Janeiro.

