Graças às mexidas de Cuca, São Paulo goleia a Chape e vai à 5ª colocação

O São Paulo está novamente na briga pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o time comandado pelo técnico Cuca recebeu a Chapecoense, no estádio do Morumbi, e, apesar do primeiro tempo ruim, conseguiu sair de campo com a missão cumprida, vencendo o jogo por 4 a 0, graças aos gols de Antony, Toró, Raniel e Vitor Bueno, somando três pontos e saltando da 12ª para a quinta colocação na tabela.

Fechando a 11ª rodada do Brasileirão, o Tricolor entrou em campo ciente do que precisava fazer. Os resultados do fim de semana foram bastante favoráveis ao time, que não desperdiçou a oportunidade de voltar à disputa no topo da tabela muito por conta das mexidas de Cuca no intervalo. Após oito jogos, o São Paulo, enfim, voltou a conquistar um resultado positivo na temporada.

Mais uma vez apagado, Pato deu lugar a Toró, responsável por marcar o segundo gol da partida com um lindo chute de fora da área, colocado. Já Everton, que substituiu Luan, foi quem deu o passe para Antony abrir o placar.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã. Já a Chapecoense, na zona de rebaixamento, terá de correr atrás do prejuízo no domingo, contra o Bahia, na Arena Condá.

O jogo – O São Paulo não empolgou sua torcida no primeiro tempo. Ambas equipes protagonizaram um jogo truncado nos minutos iniciais e não deram chances para que o adversário assustasse. Depois de muitas bolas rebatidas e alguns passes errados dos dois lados, foi a Chapecoense que, enfim, chegou com perigo pela primeira vez na partida. Aos 19 minutos, Eduardo apareceu pela direita e cruzou na área para Arthur Gomes, que desviou e viu Everaldo aparecer livre no segundo pau para completar para o gol e forçar importante defesa de Tiago Volpi.

Daí em diante o São Paulo reagiu e também criou algumas oportunidades. Primeiro, aos 21 minutos, Alexandre Pato decidiu experimentar de fora da área, mas a bola desviou em Igor Vinícius e saiu pela linha de fundo. Depois, aos 23, Antony fez lindo lançamento para Pato, que ajeitou para Raniel chegar cabeceando para o gol, porém, o zagueiro Douglas apareceu em cima da linha para salvar a Chapecoense, também de cabeça.

Enquanto o São Paulo adotava uma postura mais ofensiva, a Chapecoense esperava o momento certo para explorar o contra-ataque. A chance perfeita para os visitantes veio aos 32 minutos, quando Hernanes foi desarmado, e a bola sobrou para Camilo sair mano a mano com Arboleda. O que o meia do time catarinense não esperava era que o zagueiro equatoriano conseguiria desarmá-lo no momento exato, com um carrinho providencial, para, ao menos, evitar que o Tricolor fosse para o intervalo atrás no placar.

Segundo tempo

O São Paulo voltou para a etapa complementar com duas alterações: Pato deu lugar a Toró, enquanto Everton substituiu Luan. E as mexidas de Cuca rapidamente surtiram efeito. Logo aos três minutos, Raniel acionou Everton pela esquerda, o camisa 22 foi à linha de fundo a cruzou na cabeça de Antony, que abriu o placar no Morumbi.

Pouco tempo depois, aos sete, foi a vez de Toró dar seu cartão de visitas. O jovem atacante bateu de fora da área, colocado, sem chances para Tiepo, repetindo o gol que havia feito contra o Goiás, no Serra Dourada. Como se não bastasse, aos dez Raniel aproveitou o vacilo da zaga da Chape, recuperou a bola, ganhou a dividida com Douglas e, mano a mano com o goleiro rival, precisou apenas tocar para o fundo das redes, marcando o terceiro.

Após o início de segundo tempo avassalador do São Paulo, a Chape se viu obrigada a sair para tentar, ao menos, o gol de honra. Aos 18 minutos, Everaldo soltou uma bomba de fora da área e viu Tiago Volpi fazer outra grande defesa. Dois minutos depois, Gum completou para o fundo das redes após cobrança de falta, no entanto, o zagueiro estava impedido. Pelo lado tricolor, Igor Vinícius esteve muito próximo de tornar a vitória elástica em goleada aos 30, porém, o goleiro Tiepo fez excelente defesa depois de o lateral-direito invadir a área livre e tocar no cantinho.

Antes do apito final, mais precisamente aos 45 minutos, o São Paulo ainda chegou a marcar o quarto gol com Vitor Bueno aproveitando o cruzamento de Igor Vinícius, mas o assistente marcou posição irregular do meia tricolor. Porém, após consultar o VAR, a arbitragem confirmou o tento dos donos da casa, que após oito jogos voltaram a somar três pontos com uma vitória com “v” maiúsculo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 0 CHAPECOENSE

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 22 de julho de 2019, segunda-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Grazianni Maciel Rocha

Público: 35.598 torcedores

Renda: R$ 842.238,00

Gols: Antony, aos três, Toró, aos sete, Raniel, aos dez, e Vitor Bueno aos 45 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Igor Vinícius (São Paulo); Alan Ruschel, Everaldo e Douglas (Chapecoense)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Everton), Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Raniel (Vitor Bueno) e Alexandre Pato (Toró)

Técnico: Cuca

CHAPECOENSE: Tiepo; Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco (Régis); Márcio Araújo, Amaral, Arthur Gomes e Camilo (Gustavo Campanharo); Renato Kayzer (Alan Ruschel) e Everaldo

Técnico: Ney Franco