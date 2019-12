Veja o que o São Paulo precisa para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

O São Paulo tem apenas mais dois jogos para confirmar sua presença na fase de grupos da Copa Libertadores. Atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, o time comandado por Fernando Diniz terá um confronto direto na próxima quarta-feira, com o Inter, time que também está de olho no G6 da competição.

Em caso de vitória sobre o Internacional, no Morumbi, o São Paulo confirma a vaga na fase de grupos da Libertadores, já que iria a 60 pontos, o Colorado pararia nos 54 e o Corinthians, mesmo em caso de vitória sobre o Ceará, ficaria com 56 tentos restando apenas uma rodada para o fim da competição, ou seja, o Tricolor não teria mais chances matemáticas de ser ultrapassado.

Justamente por isso, a partida da próxima quarta-feira está sendo tratada como uma verdadeira decisão pelo São Paulo. Diferentemente de outros jogos-chave da temporada, desta vez a diretoria reduziu o preço dos ingressos, com arquibancadas a R$ 5 (meia entrada), na intenção de atrair um bom público para o duelo com o Internacional.

Embora o Tricolor só dependa de si mesmo para conquistar o objetivo deste fim de temporada, uma nova derrota dentro de casa não está tão distante assim, vide as recorrentes oscilações do time em 2019. Caso vença o São Paulo por dois ou mais gols de diferença, o Internacional assume o G6, e Daniel Alves e companhia passarão a figurar na zona de classificação à fase preliminar da Libertadores, fantasma que o clube do Morumbi quer evitar.

Fato é que, independentemente dos resultados das duas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já está classificado ao menos à Pré-Libertadores. Para um time que iniciou a competição pensando em título, é muito pouco, é verdade. Por isso, a vaga direta à fase de grupos servirá de alento para a cada vez mais impaciente torcida tricolor.