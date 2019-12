São Paulo reduz preço dos ingressos e espera casa cheia contra o Inter

O São Paulo reduziu o preço dos ingressos para a partida contra o Internacional, marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A intenção da diretoria é contar com casa cheia no confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

O bilhete mais barato sai por R$ 5 (meia entrada) e dá acesso às arquibancadas amarela e laranja. Já as entradas para as arquibancadas azul e vermelha saem por R$ 10 (meia entrada).

A nível de comparação, nos últimos jogos do São Paulo no Morumbi os ingressos para os mesmos setores e meia entrada custavam R$ 15 e R$ 20, respectivamente.

As entradas para a decisiva partida contra o Internacional podem ser adquiridas pelo site totalacesso.com, além das bilheterias do estádio do Morumbi, Anacleto Campanella, em São Caetano, Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, e Ginásio do Ibirapuera.

Em caso de vitória sobre o Internacional nesta quarta-feira, o São Paulo garantirá a tão sonhada vaga à fase de grupos da Copa Libertadores. Justamente por isso, ter as arquibancadas cheias é a intenção do clube para que Fernando Diniz e seus jogadores não deixem a oportunidade escapar.

Confira os valores dos ingressos para São Paulo x Internacional:

Arquibancada Amarela (Norte) > R$ 10 / R$ 5 ½ entrada

Arquibancada Laranja (Sul) > R$ 10 / R$ 5

Arquibancada Azul (Leste) > R$ 20 / R$ 10 ½

Arquibancada Vermelha (Oeste) > R$ 20 / R$ 10 ½



CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Amarela (Norte) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeira Superior Laranja (Sul) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeira Especial Azul (Leste) > R$ 60 / R$ 30 ½

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) > R$ 60 / R$ 30 ½

Morumbi Premium (Leste) > R$ 120 / R$ 60 ½

Cadeira Cativa Azul (somente proprietário)* > R$ 20

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário)* > R$ 20

*venda nas bilheterias 01, 03 ou 05



CADEIRAS TÉRREAS

Cadeiras Térreas P02 e P04 (Leste) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeiras Térreas P18 (Oeste) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeira Térrea Sócio P02, P04 e P18* > R$ 20

*venda somente na bilheteria 3 interna

Setor PCD Acompanhante* > R$ 5

*O PCD terá o direito de comprar até 1 (um) ingresso para seu acompanhante, desde que esta necessidade esteja prevista em sua Carteira de PCD ou seu Laudo Médico. Demais acompanhantes deverão pagar o valor integral do setor, ou, fazer uso do direito da meia entrada mediante a apresentação de documento comprobatório. Os ingressos estão sujeitos ao esgotamento.

CAMAROTES

Espaço do Sócio P04 > R$ 10

*venda somente na bilheteria 3 interna

Corporativo (Empresas) > R$ 20

*venda direto com os camarotes