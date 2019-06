União, ajustes e reforços: as metas do São Paulo na pausa do Brasileirão

O técnico Cuca quer criar um ambiente familiar no São Paulo. A ideia é utilizar a pausa do Campeonato Brasileiro durante a Copa América para aproximar os jogadores e fazer os ajustes necessários no time para o restante da temporada.

“Quero criar um comprometimento maior com eles, para que a gente tenha a nossa família, a família São Paulo. Essas três semanas vão me dar uma condição muito boa de fazer tudo isso”, disse o treinador, após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Independência.

Após folgarem até o dia 24 de junho, os jogadores se reapresentarão à comissão técnica e iniciarão um período de confinamento no CT das categorias de base, em Cotia. Lá, Cuca promoverá atividades e jogos-treino para corrigir os problemas da equipe, nona colocada do Brasileiro, com 14 pontos.

“O que a gente espera do São Paulo está longe do que a gente pode. Não falta entrega, pelo contrário. A gente vai trabalhar em cima do que a gente entende que é necessário. O segundo semestre, sem dúvida nenhuma, vai ser bem melhor do que o primeiro”, projetou.

Cuca ainda revelou a possibilidade de receber reforços durante o recesso. O treinador pediu a contratação de um centroavante e de um lateral. Juan Dinenno, emprestado ao Deportivo Cali pelo Racing, e Adriano, do Besiktas, interessam ao Tricolor.

“Agora entra um trabalho nosso nesses dias de folga, talvez o mais importante de todos, que é o remanejamento, alguma contratação dentro das carências que a gente tem. E tem três semanas de trabalho. Aí, sim, no segundo semestre, entra o meu trabalho”, declarou.

Por fim, Cuca despistou sobre mudanças que devem acontecer no clube nos próximos dias. Recentemente, grupos políticos da situação enviaram ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, documento cobrando uma reformulação no CT da Barra Funda – há questionamentos, principalmente, sobre o departamento de futebol.

“Isso é mais coisa interna. O São Paulo, como um todo, é muito grande, e ele vai fazer algumas mudanças que cabem. Não só no aspecto campo, como fora também. São coisas naturais que tem que se renovar, e isso acontece em todos os clubes”, concluiu.

O próximo compromisso do São Paulo é o clássico contra o Palmeiras, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não confirmou data e horário do Choque-Rei, mas a tendência é que ele ocorra 13 ou 14 de julho.