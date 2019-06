Aliados de Leco entregam documento pedindo reestruturação forte no São Paulo

A base aliada do presidente de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, formalizou através de um documento o pedido de forte reestruturação no departamento de futebol do clube. Os grupos políticos entendem que para ajudar o Tricolor a sair dessa grave crise é preciso de mudanças consideráveis pelos lados do CT da Barra Funda.

Os grupos políticos “Vanguarda”, “Sempre Tricolor”, “Participação” e “Legião Tricolor” foram os responsáveis pela formulação do documento. Juntos, esses grupos que funcionam como espécies de partidos políticos representam nada mais, nada menos que 82 conselheiros.

A falta de resultados e decisões tomadas fora das quatro linhas foram o estopim para que essa reformulação fosse requerida pela base aliada do presidente Leco. A saída do atual diretor de futebol do São Paulo, Raí, não está incluída no documento, embora a pressão externa e até mesmo de quem participa da política tricolor seja grande.

Entre as questões que constam no documento estão a avaliação do custo-benefício de cada setor e de cada funcionário do clube. Os grupos políticos também acreditam que é preciso de uma avaliação para saber se há sobreposição de funções e também a necessidade de adequação ao orçamento.

Esse tipo de auditoria seria feito possivelmente pelo Conselho de Administração do São Paulo ou pela própria diretoria. Os grupos políticos que solicitaram essas mudanças estão dispostos a colaborar com esse processo de reformulação do departamento de futebol tricolor.

Dentro de campo, o São Paulo volta a entrar em ação no sábado, quando visita o recém-promovido Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, haverá somente o duelo com o Atlético-MG, novamente fora de casa, antes da pausa para a Copa América.