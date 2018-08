Tricolor se aproxima de Everton Felipe e pode fechar negócio nesta semana

Everton Felipe pode ser anunciado pelo São Paulo nas próximas horas. O atacante, que já revelou seu desejo de defender o São Paulo e reeditar a parceria com Diego Souza, deve ser cedido por empréstimo ao clube do Morumbi até abril do ano que vem na troca por Morato, sem espaço no atual elenco comandado pelo técnico Diego Aguirre.

Depois de uma primeira oferta, que não agradou a diretoria do Sport, uma vez que Flamengo e Cruzeiro também estão na briga por Everton Felipe e fizeram propostas superiores à do Tricolor, o São Paulo incluiu o atacante Morato no negócio, fato fundamental para que a transferência seja concluída. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN Brasil e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A ideia do São Paulo é trocar Everton Felipe por Morato até abril do ano que vem e pagar ao Sport mais R$ 2 milhões. Ao fim do período de empréstimo dos jogadores, o Tricolor terá a preferência de compra e, se desembolsar mais R$ 4 milhões, seguirá contando com ele em definitivo.

Na última semana, o técnico do Sport, Claudinei de Oliveira, já havia assegurado à imprensa pernambucana que o desejo de Everton Felipe era jogar no São Paulo. Justamente por isso, o atacante não vem sendo relacionado para os duelos do Leão, uma vez que já possui seis jogos pelo time no Campeonato Brasileiro e caso entre em campo novamente, não poderia defender outra equipe no torneio.

No próximo domingo, o São Paulo terá pela frente justamente o Rubro-Negro pernambucano, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima antes do fim do primeiro turno. O Tricolor precisa de uma vitória fora de casa para seguir na liderança da competição independentemente do resultado do jogo do Flamengo, que encara o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no Maracanã.