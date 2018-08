Técnico do Sport diz que Everton Felipe quer jogar no São Paulo

O técnico do Sport, Claudinei Oliveira, afirmou nesta sexta-feira que Everton Felipe, um dos principais jogadores do elenco, tem o desejo de jogar no São Paulo. O clube do Morumbi está atrás do atacante rubro-negro há um tempo, contudo, vem enfrentando dificuldades nas negociações, uma vez que outros times também planejam contratar a joia do Leão.

“A gente tem um jogador que tem uma condição de ser negociado, o clube precisa dessa receita, e o atleta tem vontade de respirar novos ares. A opção dele principal é o São Paulo, até pelo fato de o Diego [Souza] estar lá, ele tem uma amizade maior e facilitaria sua adaptação no clube. O intuito inicial dele é ir para o São Paulo, mas a proposta melhor não é a do São Paulo, então há esse impasse”, afirmou Claudinei Oliveira em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Com seis jogos pelo Sport neste Campeonato Brasileiro, Everton Felipe não pode mais atuar pelo Leão no torneio. Caso contrário, o clube pernambucano perderia a oportunidade de negociá-lo, uma vez que o atacante não teria como defender outro time na competição por pontos corridos. Justamente por isso, ele não vem sendo relacionado pelo comandante rubro-negro.

“Não adianta a gente escalar o Everton Felipe no próximo jogo, porque ele vai fazer o sétimo jogo, e o clube perde a receita. Então, enquanto não esgotarem todas as possiblidades de negociação, a gente vai evitar usá-lo para que o clube não perca essa receita. O Everton também tem pedido para não entrar com bola até para não se lesionar”, prosseguiu.

Além do São Paulo, Cruzeiro e Flamengo também estão na briga para contratar o jogador e ao menos um desses clubes fez uma proposta ao Sport superior à do Tricolor paulista. No entanto, caso o jogador bata o pé e decida não aceitar um acordo com uma equipe que não seja a que ele espera se transferir, o treinador do Leão garantiu que não haverá problema em escalá-lo.

“Mas, se em algum momento, a diretoria realmente descartar o negócio com o Everton, vamos recebe-lo no contexto e ele será utilizado na medida do possível”, concluiu.

Revelado pelas categorias de base do Sport, Everton Felipe chegaria para ser uma opção a Everton e Joao Rojas, hoje unanimidades no time titular do São Paulo. Ciente da necessidade de um elenco robusto no Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre e a diretoria ainda buscam opções para o setor ofensivo. Embora Gonzalo Carneiro, Lucas Fernandes e Brenner possam atuar no ataque, aparentemente o clube do Morumbi não está satisfeito com as opções que possui no plantel.