Tricolor lamenta agressão de segurança e promete tomar “medidas pertinentes”

O São Paulo foi às redes sociais nesta quinta-feira para lamentar o empurrão que um de seus seguranças deu no torcedor Rodrigo Monteiro, 27, no Aeroporto de Congonhas, onde ele protestava contra a má fase pela qual o time comandado pelo técnico Cuca atravessa. O clube, recém-eliminado da Copa do Brasil, também garantiu que “medidas pertinentes” serão tomadas.

“O SPFC lamenta o episódio ocorrido no desembarque da delegação nesta quinta-feira no aeroporto de Congonhas. A atitude do funcionário não se justifica, não reflete nossos princípios institucionais e será objeto das medidas pertinentes”, escreveu, em suas redes sociais.

Chegando na capital paulista nesta quinta-feira, a delegação tricolor teve de lidar novamente com questionamentos por parte de torcedores. Um deles, Rodrigo Monteiro, fez questão de proferir palavras de ordem e mostrar sua insatisfação com a equipe, mas, mesmo não estando tão perto dos atletas, foi empurrado por um dos torcedores do São Paulo.

“Eu só vim para protestar. Não sou de torcida nenhuma, não tenho vinculo com ninguém. Sou só são-paulino. A gente não aguenta mais passar vergonha, ouvir gente falando. A gente faz caravana, viaja, apoia e esses caras não querem jogar bola”, disse o torcedor, em entrevista à Gazeta Esportiva.

De volta a São Paulo, o Tricolor já volta o foco para o importante duelo com o Cruzeiro, neste domingo, no estádio do Pacaembu, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com