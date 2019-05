Confusão com torcedor marca desembarque do São Paulo em Congonhas

O desembarque do São Paulo na capital paulista após a eliminação para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil encaminhava-se para ser tranquilo. Mas não foi. Isso porque um torcedor, que cobrava o time pelos maus resultados, acabou empurrado por seguranças do clube na saída do Aeroporto de Congonhas.

Depois dos muros do Estádio do Morumbi amanhecerem pichados, não houve qualquer protesto de torcedores organizados. Ainda assim, a delegação se dividiu em duas saídas a fim de evitar qualquer possível problema. Em uma delas, um torcedor acabou empurrado por seguranças do clube, que foi reforçada com oito pessoas à paisana.

“Eu só vim para protestar. Não sou de torcida nenhuma, não tenho vinculo com ninguém. Sou só são-paulino. A gente não aguenta mais passar vergonha, ouvir gente falando. A gente faz caravana, viaja, apoia e esses caras não querem jogar bola”, disse Rodrigo Medeiros, 27 anos, motoboy, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Antes de voltar à capital paulista, o São Paulo treinou no Centro de Treinamentos do Vitória, anexado ao Barradão, pela manhã. Enquanto os titulares da derrota para o Bahia ficaram no hotel, os reservas foram a campo para uma atividade técnica.

A única ausência do treinamento em Salvador foi o meia-atacante Everton, que sofreu uma concussão cerebral no primeiro tempo do jogo contra o Esquadrão de Aço. Acatando as recomendações do Departamento Médico, o jogador fez exames logo após a partida, ficou em observação e teve uma melhora parcial no quadro, mas será desfalque no próximo compromisso.

Depois de perder novamente para o Bahia na Arena Fonte Nova por 1 a 0, o São Paulo deu adeus à Copa do Brasil e terá apenas o Campeonato Brasileiro no restante da temporada. Neste domingo, o time comandado por Cuva enfrenta o Cruzeiro, no Pacaembu, às 16h (de Brasília)

*Especial para a Gazeta Esportiva