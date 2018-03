Tréllez aponta problema do São Paulo no clássico: “Faltou vontade”

Confira este e outros vídeos em

Faltou vontade para o São Paulo durante o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista. A análise é do atacante Santiago Tréllez, que viu o rival merecedor da vitória por 2 a 0, construída com gols de Antônio Carlos e Miguel Borja ainda na primeira etapa do duelo.

“Erramos muitos passes no primeiro tempo. O Palmeiras mereceu ganhar. Mas não por qualidade, foi mais por vontade de ganhar o clássico. Por isso eles abriram a vantagem. Acho que a gente poderia ter um melhor resultado no primeiro tempo e pensar em ganhar no segundo”, analisou o colombiano, na zona mista da arena alviverde.

Na etapa complementar, com as entradas de Tréllez, Nenê e Shaylon nas vagas de Brenner, Marcos Guilherme e Hudson, o time tricolor até criou chances de gol, como em uma bola na trave do próprio centroavante, mas as desperdiçou e não conseguiu reagir.

“No segundo tempo, as coisas melhoraram. Mas faltou fazer um gol cedo, porque poderíamos mudar a história do jogo. No primeiro tempo faltou vontade, e a gente precisa melhorar isso”, alertou o atleta adquirido junto ao Vitória.

Esta foi a terceira derrota do Tricolor em três clássicos na temporada. Antes, havia perdido para Corinthians, por 2 a 1, no Pacaembu, e Santos, por 1 a 0, em pleno Morumbi. Tréllez, inclusive, citou a postura intensa do Palmeiras como exemplo a ser tomado pelo São Paulo.

“Nos clássicos, às vezes, não dá para jogar bem, com qualidade. O mais importante é ganhar. O Palmeiras mostrou isso. Eles não jogaram bem, mas no primeiro tempo passaram por cima da gente com vontade. O mínimo que poderíamos ter feito era igualar isso com a garra que demonstraram”, comparou o atleta, que não marcou gol em nenhum dos cinco jogos que fez pelo novo clube.

“Tivemos três clássicos neste ano e não ganhamos nenhum. Não tem mais desculpas. Temos de mudar essa situação. Não podemos ganhar de times mais fracos e perder os clássicos, porque esses são os jogos que o São Paulo mais quer ganhar”, ressaltou.

Já classificado apesar dos meros 14 pontos ganhos, o São Paulo tentará vencer o Red Bull Brasil neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, para terminar como líder do Grupo B e ter direito de decidir em casa as quartas de final contra o São Caetano.