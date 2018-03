Independente marca protesto e pede Morumbi vazio no domingo

Após apoiar o São Paulo fazendo uma festa dentro do CT da Barra Funda na véspera do clássico contra o Palmeiras, a torcida organizada Independente usou suas redes sociais a fim de marcar um protesto para este domingo, data do confronto com o Red Bull Brasil, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Pouco depois da derrota por 2 a 0 no Choque-Rei, a principal uniformizada do clube listou algumas sugestões para a manifestação, instigando os torcedores a não entrarem no estádio durante a partida. E que façam suas reivindicações com faixas de protestos, nariz de palhaço, cruz, velas e camisas preta para simbolizar o luto pelo mau momento do clube.

“Ou adere o movimento ou cale-se para sempre”, esbravejou a uniformizada em nota. “Se apoia, somos vendidos. Se protesta, somos marginais. E você, torcedor são-paulino, vai ficar de fora”, indagou. Em uma foto publicada no post, exigiu: “Luto. Devolva nosso São Paulo”.

O Protesto é livre

Do Presidente Leco ao faxineiro

Mostre sua revolta e indignação.

Levem Faixas e cartaz pedindo a saída dos responsável por manchar e acabar com a história do clube mais vitorioso do Brasil. Acabou a Palhaçada !!! — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 9 de março de 2018

Esta, contudo, não será a primeira vez que parte da torcida do São Paulo protestará em 2018. Logo na estreia da equipe no Morumbi na temporada, torcedores levaram faixas cobrando por reforços e títulos. Após a derrota por 2 a 1 para o Ituano, no interior, cerca de 70 uniformizados foram pedir a demissão do técnico Dorival Júnior e a contratação de Vanderlei Luxemburgo na porta do CT da Barra Funda.

A saída do treinador, inclusive, é esperada nesta sexta-feira após reunião entre os dirigentes. Com o terceiro revés em três clássicos no ano e o futebol aquém do esperado, Dorival se encontra sob enorme pressão e em clima insustentável. Já há consenso entre diretores e conselheiros que o trabalho não está evoluindo como gostaria.

Mesmo assim, com meros 14 pontos ganhos em 11 rodadas, o São Paulo se classificou para enfrentar o São Caetano nas quartas de final do Paulistão. Na última partida válida pela primeira fase, o Tricolor tentará vencer o Red Bull Brasil para avançar como o primeiro colocado do Grupo B e decidir o mata-mata em casa.

