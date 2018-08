Tréllez deixa críticas para trás e volta a ser decisivo para o Tricolor

Santiago Tréllez veio ao São Paulo como uma opção para o ataque da equipe. Depois de ser fortemente criticado pela torcida em seu início de trajetória no Morumbi, o jogador colombiano, mesmo com poucas oportunidades na equipe, aproveitou os raros minutos em campo no último domingo para fazer o gol da vitória contra o Vasco e se mostrar decisivo mais uma vez nesta temporada.

Além do arremate de cabeça por cima de Martín Silva que garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao São Paulo, Tréllez também apareceu em outros dois momentos cruciais para o Tricolor na atual temporada: contra o São Caetano, no Campeonato Paulista, e contra o Atlético-PR, na Copa do Brasil.

“A verdade é que estou muito feliz, estava precisando voltar a marcar, retomar a confiança depois de vários jogos que não estava jogando. Meu pensamento é igual ao do time, esse é um time que nunca desiste. Temos que continuar trabalhando”, disse Tréllez, que também havia ido às redes no empate em 2 a 2 com o Bahia, pela quinta rodada do Brasileirão.

Pelo Campeonato Paulista, ainda comandado pelo técnico Dorival Jr, o São Paulo enfrentou o São Caetano nas quartas de final e acabou perdendo o primeiro jogo por 1 a 0. Na volta, no Morumbi, foi Tréllez quem balançou as redes aproveitando um vacilo na reposição de bola do goleiro Paes para abrir caminho para o Tricolor conseguir a classificação à semifinal posteriormente com o gol de Diego Souza, que fez 2 a 0 e fechou os trabalhos.

Contra o Atlético-PR, foi um pouco diferente. O Furacão recebeu o Tricolor na Arena da Baixada pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil e saiu vencendo por 2 a 0 após um primeiro tempo fulminante. Na etapa complementar, Tréllez novamente apareceu muito bem para ao menos descontar e tornar mais possível a classificação do São Paulo no jogo de volta. No Morumbi, porém, as equipes ficaram no empate em 2 a 2, resultado que favoreceu os paranaenses.

Já no último domingo, com apenas quatro minutos em campo, pouco depois de substituir Diego Souza, Tréllez mostrou a Diego Aguirre e aos mais de 53 mil torcedores presentes no estádio que seu oportunismo pode ser extremamente útil ao São Paulo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, em que nem sempre a técnica fará a diferença.

“Esse é um time que está se caracterizando por nunca desistir. Sabíamos que precisávamos voltar a convencer o torcedor, na entrega, na luta, e acho que isso foi o que levou a gente a ganhar o jogo”, completou o atacante são-paulino.

