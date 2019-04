Torcida do São Paulo planeja recepcionar ônibus do Corinthians com pétalas

Diante da polêmica envolvendo o possível apedrejamento ao ônibus do Corinthians na chegada a Morumbi, neste domingo, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, a torcida do São Paulo decidiu preparar uma recepção diferente. De acordo com o site Globoesporte.com, a expectativa é de que o Alvinegro seja recebido com pétalas provenientes dos donos da casa.

A ideia surgiu depois da polêmica envolvendo a declaração do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confirmando que o time não iria entrar em campo caso o ônibus Alvinegro fosse recepcionado com pedradas e tivesse as janelas danificadas por conta dos objetos atirados. Ainda segundo o portal, a ideia de recepcionar o rival com pétalas já chegou à diretoria do São Paulo.

Apesar da ideia um tanto quanto criativa da torcida Tricolor, a ideia pode acabar mau-sucedida por conta do esquema de segurança que está sendo preparado para a chegada dos times ao Morumbi. Na tentativa de minar uma suposta recepção agressiva, a Polícia Militar deve ampliar a zona de isolamento, afastando ainda mais os torcedores da área de passagem dos ônibus.

Entre as medidas de segurança adotadas para tentar minimizar possíveis problemas a PM também definiu que a praça Roberto Gomes Pedrosa será isolada e terá um bloqueio com um raio maior. Além disso, as avenidas Giovanni Gronchi e Jules Rimet, que dão acesso ao Morumbi, estarão interditadas, e os portões do estádio serão abertos às 13h30, 30 minutos antes do habitual.

Para a primeira partida da decisão, o São Paulo contará com o Morumbi cheio. Isso porque foram vendidos mais de 53 mil ingressos de forma antecipada. Se for confirmada a expectativa, o Majestoso pode quebrar o recorde de público pagante do futebol brasileiro, que atualmente pertence ao Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca, realizado no dia 14 de fevereiro, Na época, 50.251 pagantes assistiram à vitória do Fluminense por 1 a 0.

