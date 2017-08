Torcida do São Paulo bate o próprio recorde em derrota no Morumbi

Os 53.635 mil torcedores pagantes que lotaram o Morumbi na noite desta quinta-feira e assistiram à derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Coritiba quebraram o recorde de público do Campeonato Brasileiro 2017. A marca anterior pertencia ao próprio Tricolor, que havia levado 51.511 pessoas no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último dia 24.

Pesou na quebra do recorde o reencontro de Hernanes com a torcida são-paulina. Foi a primeira vez que o Profeta atuou no Morumbi desde o seu retorno ao clube, do qual saiu em 2010 rumo à Lazio, da Itália. O meia já havia reestreado com a camisa tricolor, o que ocorreu no Rio de Janeiro, no último sábado, na épica vitória por 4 a 3 diante do Botafogo.

Também contribuiu o momento de recuperação que a equipe vivia no torneio nacional. Com o revés, contudo, o São Paulo voltou à zona de rebaixamento, da qual havia saída na última rodada. O time caiu para o 17º lugar, com 19 pontos.

Agora, o São Paulo chegou à marca de 257.750 mil torcedores presentes em seus nove jogos que fez em casa no Brasileirão. Com 28.638 mil pessoas em média por jogo no Morumbi, o Tricolor ultrapassou o Grêmio (26.117) e assumiu o terceiro lugar dentre os participantes da competição, ficando atrás somente de Corinthians (37.544) e Palmeiras (33.476).

O próximo compromisso do time treinado por Dorival Júnior é o duelo com o Bahia, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em Salvador.