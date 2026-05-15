Torcedores aprovam retorno de Dorival Júnior ao São Paulo

O anúncio do retorno de Dorival Júnior ao São Paulo, realizado na manhã desta sexta-feira, foi bem recebido pelos torcedores tricolores.

Nas redes sociais, antes tomadas por críticas direcionadas ao técnico Roger Machado, os torcedores elogiaram o anúncio de Dorival. "Vamos que vamos, professor! A Sul-Americana é realidade", comentou um torcedor. "Não repara a bagunça... Vamos com tudo!", afirmou outro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

No entanto, as críticas direcionadas à diretoria do São Paulo continuaram. "Bem vindo professor! Só não devemos esquecer que o Rui Costa permanece no cargo, infelizmente", lamentou uma torcedora. "Finalmente, uma boa notícia. Agora é mandar o Rui Costa embora", completou a outra.

Apesar do cenário conturbado politicamente e com a eliminação precoce na Copa do Brasil, o São Paulo mantém boas posições na temporada. Atualmente, o Tricolor ocupa a quarta posição do Brasileirão e lidera seu grupo na Copa Sul-Americana.

O técnico Dorival Júnior aguarda sua regularização no BID (Boletim Informativo Diário) para estrear no São Paulo. Caso não seja registrado, o interino Milton Cruz deve treinar o São Paulo neste sábado, contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Fluminense x São Paulo

Fluminense x São Paulo Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)

16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Maracanã

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp