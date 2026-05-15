São Paulo anuncia a contratação de Dorival Júnior; veja detalhes

Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O clube anunciou nesta sexta-feira o acerto até o fim de 2026, marcando a terceira passagem do treinador pelo Tricolor.
🇾🇪🔙 De volta ao Tricolor!
Dorival Júnior inicia a sua terceira passagem como técnico do São Paulo! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/U3qO03Kztd
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026
Dorival volta ao São Paulo após três anos da conquista inédita da Copa do Brasil sobre o Flamengo. Em sua segunda passagem, foram 54 jogos, com 24 vitórias, 14 empates e 16 derrotas.
A decisão vem dois dias após o clube demitir Roger Machado. Pressionado desde a sua chegada em março, o treinador nunca conseguiu ser unanimidade entre a torcida. Pelo tricolor foram 17 jogos, sete vitórias, quatro empates, seis derrotas, além da eliminação precoce na quinta fase da Copa do Brasil para o Juventude.
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Dança de cadeiras
Dorival será o terceiro treinador do São Paulo na temporada. Antes dele, Hernán Crespo e Roger Machado assumiram o comando técnico do Tricolor.
Essa é a primeira vez desde 2024 que o clube paulista tem três técnicos em uma temporada. Na ocasião, o próprio Dorival, Thiago Carpini e Luis Zubeldia foram comandantes em um ano que contou com a conquista da Supercopa do Brasil.
Carreira de Dorival Júnior
Trajetória como treinador: Ferroviária (2002), Figueirense (2003-2004), Fortaleza (2005), Criciúma (2005), Juventude (2005), Sport (2005-2006), Avaí (2006), São Caetano (2006-2007), Cruzeiro (2007), Coritiba (2008), Vasco da Gama (2009), Santos (2010), Atlético-MG (2010-2011), Internacional (2011-2012), Flamengo (2012-2013), Vasco da Gama (2013), Fluminense (2013), Palmeiras (2014), Santos (2015-2017), São Paulo (2017-2018), Flamengo (2018), Athletico Paranaense (2020), Ceará (2022), Flamengo (2022), São Paulo (2023-2024), Seleção Brasileira (2024-2025), Corinthians (2025-2026) e São Paulo (2026)
Títulos como treinador: Campeonato Catarinense (2004), Campeonato Pernambucano (2006), Campeonato Paranaense (2008), Campeonato Brasileiro da Série B (2009), Campeonato Paulista (2010), Copa do Brasil (2010), Recopa Sul-Americana (2011), Campeonato Gaúcho (2012), Campeonato Paulista (2016), Campeonato Paranaense (2020), Copa do Brasil (2022), CONMEBOL Libertadores (2022), Copa do Brasil (2023), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026)
Premiações como treinador: Melhor Treinador do Campeonato Pernambucano (2006), Melhor Treinador do Campeonato Paulista (2010), Troféu Telê Santana – Treinador do Ano (2010), Melhor Treinador da CONMEBOL Libertadores (2022), Troféu Mesa Redonda – Melhor Treinador da Temporada (2022 e 2023) e 10 Melhores Treinadores do Mundo IFFHS (2022), Melhor Treinador da Copa do Brasil (2023 e 2025) e destaque esportivo do ano no Troféu Aceesp (2023)