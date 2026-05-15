São Paulo anuncia a contratação de Dorival Júnior; veja detalhes

Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O clube anunciou nesta sexta-feira o acerto até o fim de 2026, marcando a terceira passagem do treinador pelo Tricolor.

🇾🇪🔙 De volta ao Tricolor! Dorival Júnior inicia a sua terceira passagem como técnico do São Paulo! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/U3qO03Kztd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026

Dorival volta ao São Paulo após três anos da conquista inédita da Copa do Brasil sobre o Flamengo. Em sua segunda passagem, foram 54 jogos, com 24 vitórias, 14 empates e 16 derrotas.

A decisão vem dois dias após o clube demitir Roger Machado. Pressionado desde a sua chegada em março, o treinador nunca conseguiu ser unanimidade entre a torcida. Pelo tricolor foram 17 jogos, sete vitórias, quatro empates, seis derrotas, além da eliminação precoce na quinta fase da Copa do Brasil para o Juventude.

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Dança de cadeiras

Dorival será o terceiro treinador do São Paulo na temporada. Antes dele, Hernán Crespo e Roger Machado assumiram o comando técnico do Tricolor.

Essa é a primeira vez desde 2024 que o clube paulista tem três técnicos em uma temporada. Na ocasião, o próprio Dorival, Thiago Carpini e Luis Zubeldia foram comandantes em um ano que contou com a conquista da Supercopa do Brasil.

Carreira de Dorival Júnior