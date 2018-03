Tempestade interrompe treino com Jucilei, A. Martins e Sidão no campo

O São Paulo se reapresentou durante a chuvosa tarde desta segunda-feira, um dia depois da vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Brasil pelo Campeonato Paulista. A atividade, que marcou o início de preparação para o duelo com o CRB-AL pela Copa do Brasil, foi interrompida no meio em função da tempestade que encharcou os campos do CT da Barra Funda.

Foi possível ver, no entanto, que alguns jogadores estão perto de voltar a ficar à disposição após lesões. São os casos de Anderson Martins, Jucilei e Sidão. O zagueiro está recuperado de dores na região dorsal, e o volante e o goleiro de uma contratura na coxa direita.

Sob os cuidados do preparador físico Pedro Campos, o trio realizou todo o aquecimento. Em seguida, participou de um treino de ataque contra defesa comandado pelo auxiliar André Jardine, uma vez que o já apresentado Diego Aguirre ainda não obteve o visto de trabalho para assumir de vez a equipe. Esta última atividade, entretanto, foi cancelada por causa da forte chuva que caiu sobre o CT – não houve condições para ser recomeçada.

Jucilei e Anderson Martins são os que estão em fase mais adiantada de recuperação, de modo que iniciaram a transição para o campo na semana passada. A tendência, inclusive, é que sejam relacionados para o embate em Maceió. Já Sidão, cuja posição exige cuidados maiores, pode não viajar com o grupo para Alagoas.

Os laterais esquerdo Reinaldo e Edimar, respectivamente, com estiramento na coxa esquerda e entorse no joelho direito, deram sequência ao tratamento no Reffis e serão desfalques nesta quarta-feira.

O treinou contou somente com os reservas da vitória sobre o Red Bull, além de Rodrigo Caio, Cueva e Éder Militão, poupados da partida deste domingo – os titulares fizeram exercícios regenerativos. Como o treino da manhã desta terça-feira será fechado para a imprensa, não se saberá a escalação do time até uma hora antes do duelo com os alagoanos.

Com uma vantagem de 2 a 0, construída no jogo de ida, no Morumbi, em 28 de fevereiro, o São Paulo pode perder para o CRB no duelo de volta por até um gol de diferença que avança à quarta fase da Copa do Brasil. O primeiro embate com o São Caetano, pelas quartas de final do Paulistão, terá a data confirmada nesta terça, durante congresso técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

