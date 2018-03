Aguirre exige atitude e promete cumprir contrato no São Paulo

De terno e gravata, o uruguaio Diego Aguirre foi apresentado como novo técnico do São Paulo na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Após receber as boas-vindas do diretor-executivo de futebol Raí e do superintendente de relações institucionais Diego Lugano, o sucessor de Dorival Júnior comemorou o acerto e falou sobre o que vai exigir nesta sua passagem pelo clube como treinador.

“É um prazer estar aqui e ter assinado contrato com o São Paulo. Estou feliz. É uma oportunidade profissional espetacular. Tenho certeza que faremos um grande trabalho juntos. Ansioso por começar o trabalho e mostrar no campo o futebol que o São Paulo historicamente tem”, celebrou o técnico, que no Brasil treinou Internacional e Atlético-MG em 2015 e 2016, respectivamente.

“É fundamental o time mostrar competitividade. Tem que mostrar atitude, determinação total para ganhar cada jogo. É a primeira coisa que teremos de dar ao time, depois as coisas táticas e de jogo. Vamos fazer o trabalho a cada treino, mas a primeira mensagem que quero dar é que o torcedor tem de se sentir representado pelo time dentro de campo”, ressaltou, preferindo esconder o que pensa sobre o estilo de jogo pretendido para a equipe.

“Não vou responder muita coisa. Prefiro que vocês (jornalistas) vejam nos jogos”, despistou. “Sei que o time tem de mostrar agressividade, atitude, determinação. Um time grande como o São Paulo tem que ganhar. Sei o que é jogar num time grande com pressão. Temos de assumi-la e ter confiança. Sobre coisas táticas, não é hora de falar disso”, reiterou.

Raí, então, pegou o microfone para respaldar a ideia do novo comandante, com quem dividiu vestiário no São Paulo em 1990. “É um treinador muito atualizado, referendado. Esse lado da competitividade é algo que queremos e é muito importante para que o São Paulo volte a brigar para estar onde merece”, afirmou o executivo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além das questões referentes ao time, outro tema bastante questionado na entrevista coletiva foi uma eventual proposta da seleção uruguaia após a Copa do Mundo. Aguirre, de 52 anos, não escondeu que treinar o time celeste é um plano para o futuro, mas prometeu cumprir o seu contrato até o dia 31 de dezembro de 2018.

“A primeira coisa que o Raí perguntou foi sobre a seleção do Uruguai. Eu disse que a prioridade é o São Paulo. Faz muito tempo que se fala no Uruguai que tenho a chance de ser o técnico. Não é algo que vai durar para sempre. Em algum momento talvez seja uma possibilidade, mas meu compromisso é para todo ano e vou cumprir”, assegurou.

O temor da direção são-paulina se deve ao histórico recente do clube, que nos últimos anos perdeu técnicos estrangeiros em razão de convites de seleções, como nos casos de Juan Carlos Osorio e Edgardo Bauza, que trocaram o Tricolor por México e Argentina, respectivamente.

“Temos algo muito mais valioso do que uma cláusula de contrato, que é a palavra do Aguirre. Eu o conhecia nos anos 90 e deu para perceber a hombridade e o caráter do Aguirre. Depois não tive mais contato e ficou na memória. O compromisso é que fique ao menos até dezembro, mas esperamos que seja mais do que isso”, disse Raí.

Em busca de obter o seu visto de trabalho, Diego Aguirre não comandou o treino desta tarde, deixando a atividade nas mãos do auxiliar André Jardine. Ele corre atrás do documento para poder dirigir o time contra o CRB-AL, nesta quarta-feira, em Maceió, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Além de Jardine, compõem sua comissão técnica os auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, e o preparador físico Fernando Piñatares.