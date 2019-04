Tchê Tchê fica na torcida e confia em vaga do São Paulo no Allianz

Apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do São Paulo, Tchê Tchê não foi contratado a tempo de ser inscrito no Campeonato Paulista. O jogador, no entanto, ficará na torcida e confia na classificação da equipe na segunda semifinal contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque.

“Obviamente eu vou torcer para o São Paulo, são as cores que eu defendo agora. Pelo que eu tenho visto, nossa equipe tem chance de ir lá e ganhar. Os tabus estão aí para serem quabrados”, disse o meio-campista.

Tchê Tchê se referiu ao fato de o Tricolor jamais ter vencido o Palmeiras na arena – são sete derrotas em sete jogos desde a inauguração do novo estádio, em 2014. O volante, aliás, ajudou o clube rival a construir o tabu ao marcar um dos gols na vitória alviverde por 3 a 0, em 2017, pelo Campeonato Paulista.

Contratado a pedido de Cuca, com quem foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, Tchê Tchê também falou sobre o que precisa fazer para cair nas graças da torcida tricolor.

“É muito simples, tenho que ser o que sempre fui: verdadeiro e honesto. Trabalhar acima de tudo. O segredo é o trabalho. Não tem como conseguir a confiança de ninguém sem trabalho. É fechar a boca e trabalhar acima de tudo”, contou.

Fora do Paulistão, Tchê Tchê realizou seu primeiro treino com o grupo são-paulino na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. A estreia do jogador de 26 anos deve ocorrer na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de abril, contra o Botafogo, no Morumbi.