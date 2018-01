Sport mantém jogo duro por Diego Souza e manda recado ao São Paulo

A chegada do ano de 2018 não mudou a postura rígida do Sport em relação à negociação com o São Paulo, que tenta tirar Diego Souza do Recife. Na tarde desta quarta-feira, Alexandre Faria, diretor-executivo de futebol do Leão, mandou um recado à diretoria tricolor ao afirmar que o clube que almeja contratar o atacante terá de “abrir o caixa”.

“Em 2017, o Diego fez 55 partidas, marcou 21 gols e deu 11 assistências. O Diego tem uma característica de não visitar o departamento médico, não tem problema de lesão. Então, para um clube tirar um atleta desse porte do Sport, vai ter de abrir o caixa”, afirmou o dirigente, em entrevista coletiva, no CT José de Andrade Médicis.

O fato é que a ausência do jogador nos trabalhos de ambos os períodos nesta quarta aumentou os rumores sobre sua saída do Sport. Alexandre Faria, no entanto, disse que o atleta de 32 anos justificou a sua falta na reapresentação. O clube pernambucano aguarda o seu retorno ainda nesta semana.

Buscando fortalecer o seu sistema ofensivo, desfalcado após a temporada 2017, o São Paulo fez uma primeira proposta ao Sport oferecendo R$ 6 milhões por Diego Souza. A oferta, entretanto, foi recusada, já que a agremiação nordestina só topa cedê-lo por R$ 10 milhões. Desde então, segundo Faria, as tratativas foram paralisadas.

“Na semana passada realmente houve, mas a proposta inicial foi prontamente recusada e desde então o assunto está estacionado. O fato é que o São Paulo tem interesse no atleta, mas o Sport conta com esse atleta por tudo o que ele representa. A proposta inicial não agradou e a negociação foi interrompida”, reiterou o diretor leonino.

Até o momento, o São Paulo acertou a aquisição do goleiro Jean, do Bahia, a permanência do volante Jucilei, e os retornos do lateral esquerdo Reinaldo e do meio-campista Hudson, que voltaram de empréstimo de Chapecoense e Cruzeiro, respectivamente.