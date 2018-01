Alvo do São Paulo, Diego Souza não se reapresenta ao Sport

O Sport se reapresentou bastante desfalcado na manhã desta quarta-feira, no CT José de Andrade Médicis, no Recife. Dentre as sete ausências, a principal foi a de Diego Souza, alvo do São Paulo para esta temporada.

O atacante, no entanto, ainda é aguardado para o treino do período da tarde, marcado para as 15h30 (de Brasília). Com salários e tempo de contrato acertados com o Tricolor, Diego Souza espera que o clube do Morumbi entre em acordo com o Sport, que pede R$ 10 milhões para liberar o jogador.

Inicialmente, o São Paulo ofereceu R$ 6 milhões, mas ouviu uma resposta negativa da agremiação nordestina. Os paulistas estudam aumentar um pouco o valor da proposta e perdoar uma dívida em torno de R$ 1 milhão referente à venda do atacante Rogério para chegar a uma composição ideal.

Em entrevista à rádio Jornal do Commercio, na noite da última terça-feira, Arnaldo Barros, presidente do Leão, negou ter selado um acordo com o Tricolor paulista e disse que contava com a presença de Diego Souza no CT nesta manhã.

Outros seis atletas não se reapresentaram ao técnico Nelsinho Baptista. São eles o volante Rithely, o meia Régis, os atacantes André e Rogério, o lateral esquerdo Mena e o zagueiro Durval. O primeiro tem o interesse do Internacional e quer jogar pelo clube gaúcho, enquanto o segundo ainda negocia a sua permanência no Bahia. Já os dois últimos negociam a renovação de seus contratos, o que deve ocorrer em breve.

Em nota divulgada por meio de seu site oficial, o Sport informou que os sete jogadores justificaram suas ausências à direção e que são aguardados ao longo desta semana.

Entre os 17 atletas que marcaram presença no CT, uma cara nova: Marlone. Primeiro reforço do Sport para 2018, o meia e os seus novos companheiros foram submetidos a testes físicos e médicos e, em seguida, se encaminharam ao campo para iniciar a preparação.

Abaixo, veja os atletas que se reapresentaram nesta quarta-feira:

Goleiros: Magrão, Agenor, Lucas e Maílson

Laterais: Raul Prata, Sander e Evandro

Zagueiro: Ronaldo Alves

Volantes: Thallyson, Neto Moura e Fabrício

Meias: Marlone, Thomás e Everton Felipe

Atacantes: Juninho, Índio e Leandro Pereira