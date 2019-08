“Sonho de torcedor realizado pelo jogador”, diz Dani Alves, que beija escudo

Daniel Alves desembarcou na capital paulista nesta segunda-feira e foi recebido por uma multidão tricolor no Aeroporto de Congonhas. Já devidamente estabelecido em São Paulo e se preparando para conhecer sua nova casa nesta terça-feira, o lateral-direito já posou para fotos beijando o escudo do seu clube de coração e não escondeu a felicidade de poder atingir um antigo objetivo.

“Sonho de torcedor realizado pelo jogador”, escreveu Daniel Alves em suas redes sociais ao postar sua foto vestindo a camisa de viagem do São Paulo e beijando o escudo do clube.

Já em um vídeo divulgado pelo Tricolor, enquanto estava dentro de um veículo observando a torcida, o lateral reforçou sua identificação com o time. “Se eu pudesse, estaria ali pulando com a galera”, vibrou.

Jogador mais vitorioso da história do futebol, Daniel Alves nunca escondeu seu desejo de defender o São Paulo antes de encerrar a carreira. Capitão da Seleção Brasileira e eleito o melhor jogador da Copa América, ele tinha propostas para permanecer na Europa e outras ofertas de mercados alternativos que lhe renderiam muito dinheiro, mas o “Good Crazy” preferiu voltar ao Brasil e realizar um sonho de criança, que era defender o seu clube de coração.

Daniel Alves será apresentado nesta terça-feira no estádio do Morumbi. Mas de 20 mil ingressos já foram comercializados para o evento, que contará com algumas surpresas e terá moldes parecidos aos da apresentação de Luis Fabiano, em 2011, quando 45 mil pessoas compareceram à casa tricolor para recepcionar o Fabuloso.