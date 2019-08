Daniel Alves é recebido por mar de são-paulinos em Congonhas

Anunciado como reforço do São Paulo, Daniel Alves ganhou uma recepção digna de um dos maiores jogadores do futebol mundial na atualidade. Vindo de Fortaleza, onde curtia as férias após o título da Copa América com a Seleção Brasileira, o lateral-direito foi saudado por um mar de são-paulinos durante o desembarque no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, na tarde desta segunda-feira.

Os torcedores começaram a se reunir nas dependências do local antes mesmo do meio-dia, mas a aglomeração ganhou notoriedade por volta das 13h30 (de Brasília), quando os integrantes das organizadas chegaram, agitaram as bandeiras e entoaram gritos exaltando o jogador e o clube. Como o voo estava previsto para aterrissar às 15 horas, deu tempo de mais gente aparecer em busca de um contato com o jogador.

Torcedores do São Paulo proibidos de entrar no saguão do aeroporto de Congonhas por medida de segurança. Daniel Alves deve chegar por volta das 15h50 e ir saudar a galera. Enquanto isso, a festa segue do lado de fora. #GazetaTricolor pic.twitter.com/ZlZd9hwMLY — Lorenzo Meyer (@LorenzoMeyer_) August 5, 2019

Diante desse cenário, Daniel Alves, que adentrou ao saguão de desembarque por volta das 15h40, foi recebido por uma verdadeira multidão. A princípio, seria formado um corredor para sua passagem, mas o alvoroço foi tanto que o jogador teve que sair escoltado por seguranças até uma van que o esperava do lado de fora. Não foi sequer possível vê-lo em meio ao mar tricolor.

De qualquer maneira, o experiente lateral teve uma palinha do que viverá daqui para frente no futebol brasileiro. Ainda nesta segunda-feira, o atleta passará por exames no CT da Barra Funda e será integrado ao elenco.

“Good Crazy” voltará a ter contato com a massa são-paulina nesta terça-feira, às 20 horas, no Morumbi, onde será apresentado em uma verdadeira festa de gala. Com ingressos a cinco reais e mais de 20 mil entradas já comercializadas, o evento contará com convidados especiais, entre outras surpresas reservadas para o atleta e para o público. A expectativa é de que mais de 45 mil pessoas compareçam ao local, superando o número de presentes na volta de Luís Fabiano, em 2011.

A cara de quem desembarcou e foi recepcionado por uma multidão no aeroporto 😲 / O sorriso de quem está chegando em casa 😄🇾🇪#DaniEstáAqui pic.twitter.com/aD8lOMJJK2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2019

Tratado com um “sonho”, Daniel Alves foi anunciado como reforço do São Paulo na noite da última quinta-feira. Com propostas de inúmeros times da Europa, o campeão e melhor jogador da última Copa América escolheu jogar no Tricolor Paulista, fato que foi usado nas redes sociais do clube para seu anúncio oficial e que deverá seguir como estratégia de marketing até a apresentação.

Enquanto disputava a Copa América com a Seleção Brasileira, Daniel Alves disse que não iria retornar ao Brasil tão cedo, mas que o São Paulo seria sua prioridade pelo fato de ser torcedor do clube. O lateral-direito já chegou a afirmar que o time tricolor do início da década de 1990, comandado por Telê Santana, foi uma de suas grandes inspirações para se tornar jogador de futebol.

*Especial para a Gazeta Esportiva