Shaylon estreia com Dorival e se vê “pronto” para ajudar o São Paulo

Uma das promessas das categorias de base do São Paulo, o meia-atacante Shaylon finalmente foi acionado sob o comando do técnico Dorival Júnior. O jogador de 20 anos, que entrou no fim da vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no último domingo, no Morumbi, se coloca à disposição do treinador para ajudar a equipe no momento complicado pelo qual atravessa no Campeonato Brasileiro.

“Estou pronto. Sei que será uma sequência muito difícil, mas tenho me preparado bastante para ajudar da melhor maneira possível meus companheiros”, disse o camisa 20, que só havia sido utilizado por Rogério Ceni e pelo ex-auxiliar Pintado, em nove jogos.

Depois que marcou um dos gols, o seu único como profissional, na derrota por 3 a 2 para o Santos, em 9 de julho, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileiro, Shaylon não participou das 13 partidas seguintes do Tricolor. Contra o Sport, ele substituiu Christian Cueva aos 35 minutos do segundo tempo e, aos 37, parou no goleiro Magrão em ótima oportunidade de ampliar o placar para o São Paulo.

Com o triunfo sobre os pernambucanos, o time do Morumbi, enfim, saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão ao subir para o 14º lugar, com 31 pontos ganhos – já são quatro rodadas consecutivas de invencibilidade da equipe. Após a partida, os tricolores fizeram um pacto para afastar de vez a ameaça do descenso.

“Estamos em uma sequência muito boa e vamos procurar manter isso para seguir subindo na tabela”, projetou, antes de ressaltar a importância do papel da torcida do São Paulo, que ostenta os quatro maiores públicos do Brasileirão – o recorde ocorreu no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último dia 24, quando 61.142 pagantes compareceram ao Morumbi.

“O apoio que a torcida nos dá está sendo fundamental e jogar com o Morumbi lotado nos dá motivação a mais para sair dessa situação”, encerrou Shaylon, que, assim como o restante do elenco, ganhou dois dias de folga e voltará aos treinamentos nesta quarta-feira, no CCT da Barra Funda. O próximo compromisso é o duelo com o Atlético-MG, em 11 de outubro, no Estádio Independência, pela 27ª rodada do Brasileiro.