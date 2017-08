Sem Pratto, Dorival acena com São Paulo mais leve para domingo

O técnico Dorival Júnior está preparando um São Paulo mais móvel e leve para a partida contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o centroavante Lucas Pratto, que foi expulso na vitória sobre o Cruzeiro, o comandante tricolor abriu mais uma semana de treinamentos com testes no setor ofensivo.

Na terça-feira, data da reapresentação do elenco, Dorival comandou uma atividade de ataque contra defesa, em que o sistema ofensivo foi integrado por Marcinho, Marcos Guilherme, Petros, Hernanes, Cueva, Lucas Fernandes e Pratto.

Desses sete jogadores, além do argentino, Marcinho não briga por vaga no time titular, já que também cumprirá suspensão automática no domingo. Nesse exercício, Lucas Pratto atuou isolado como centroavante, esperando ser municiado pelos seis armadores.

Na última quarta-feira, contudo, Dorival testou opções mais alternativas no ataque. Com Gilberto recuperando-se de dores no joelho esquerdo, o técnico iniciou o trabalho tático com Denilson de centroavante, posicionado à frente da linha de quatro armadores do esquema 4-1-4-1, que foi composta por Marcos Guilherme, Petros, Hernanes e Cueva.

Não satisfeito, o treinador fez alterações no meio da atividade: trocou Denilson e Cueva de posição. Assim, o peruano passou a atuar mais centralizado, como um falso 9, enquanto o atacante foi aberto na ponta esquerda.

Também testou Brenner na posição de centroavante e Lucas Fernandes como falso 9. Este último, inclusive, destacou-se pela eficiência nas finalizações. Sempre perigoso nos chutes, marcou dois gols e mostrou bastante movimentação, virando uma viável opção ofensiva.

Só que a tendência é mesmo Gilberto começar a partida diante do Avaí. O centroavante, que dificilmente renovará seu contrato com o São Paulo, deverá voltar a treinar com o grupo nesta quinta-feira à tarde. Apesar de exercer a função de centroavante, o camisa 17 é visto como um atleta de maior movimentação se comparado com o concorrente argentino.

“Joguei junto com ele por alguns minutos contra o Botafogo, e em treinos também. Muda um pouco. O Gilberto tem mais mobilidade, o Pratto é mais jogador de ficar dentro da área, com grande poder de finalização. São características diferentes. Parabéns ao São Paulo, que está bem servido com dois centroavantes de muita qualidade”, analisou o meia-atacante Marcos Guilherme.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o São Paulo subiu para o 16º lugar, com 22 pontos, deixando, ao menos provisoriamente, a zona de rebaixamento do Brasileirão. O que dá fôlego a Dorival, para que faça os ajustes necessários na equipe até domingo.

“A vitória nos traz mais tranquilidade para trabalhar. Sabemos da importância do jogo contra o Avaí, temos mais uma semana cheia para treinar. Na semana passada, o Dorival conseguiu trabalhar todos os setores do time e nessa ele vai conseguir passar tudo o que deseja. É um jogo-chave, temos que ir lá e somar pontos para poder de vez escapar dessa zona incômoda”, concluiu.