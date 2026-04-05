Sem Arboleda, São Paulo abre preparação para estreia na Sul-Americana

O elenco do São Paulo se reapresentou no SuperCT neste domingo de Páscoa, um dia depois da goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Agora, os comandados de Roger Machado viram a chave para a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Boston River, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Na abertura da preparação para enfrentar os uruguaios, o treinador tricolor contou com duas boas notícias, mas também com baixas. Entre elas, a de Arboleda, que está no Equador.

Arboleda não se apresentou junto ao elenco no último sábado e foi cortado do jogo contra o Cruzeiro. O clube conseguiu confirmação oficial de que o zagueiro viajou ao Equador, mas ainda não tomou nenhuma decisão sobre o futuro do jogador, segundo soube a reportagem. Em entrevista pós-jogo, o goleiro Rafael explicou que o Tricolor quer ouvir o equatoriano e apurar o que aconteceu.

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Em readaptação após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, o atacante Ryan Francisco participou de toda a atividade junto ao restante do elenco.

Já Alan Franco, desfalque nas últimas duas partidas do São Paulo com dores na panturrilha, realizou todo o aquecimento ao lado dos companheiros, incluindo exercícios de fundamentos técnicos, e na sequência fez uma atividade individual no gramado.

Como foi o treino

Nesta reapresentação, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Cruzeiro permaneceram na parte interna, realizando exercícios na academia e, em seguida, foram ao campo para uma corrida.

Por sua vez, o restante do grupo foi para o gramado para um coletivo de 11 contra 11 comandado por Roger Machado. A atividade também contou com a presença de jovens das categorias de base.

Desfalques no treino

Sabino e Luciano, no entanto, fizeram avaliação no REFFIS Plus após deixarem o campo com dores e apresentaram sobrecarga na panturrilha direita. Ambos ficaram de fora das atividades deste domingo para realizarem tratamento.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer após três rodadas, já que vinha de duas derrotas e um empate. O Tricolor paulista ainda chegou aos 20 pontos e dormirá na vice-liderança do Brasileirão após o tropeço do Fluminense contra o Coritiba. A equipe são-paulina torce, agora, por um tropeço do Bahia, que recebe o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)