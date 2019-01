São Paulo vê Hernanes “quase pronto” e estima data de estreia

A estreia de Hernanes em sua terceira passagem pelo São Paulo não deve passar desta semana. O coordenador da preparação física do Tricolor, Carlinhos Neves, afirmou que o meia está evoluindo e indicou que ele deve ir a campo, no mais tardar, neste domingo, em duelo com o São Bento, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

“O Hernanes vinha jogando na China, com um calendário diferente, e não jogava há aproximadamente 60 dias. Ele se apresentou na Flórida, participou do início do trabalho e dos jogos. Quando chegamos no Brasil, ao avaliarmos com mais cuidado, com toda a nossa estrutura, percebemos que ele ainda não estava no nível dos demais jogadores em várias questões: tanto na estrutural, quanto na metabólica”, afirmou Carlinhos Neves, à Espn, após o treino desta segunda-feira.

“Através de um monitoramento das partidas, achamos, e foi até uma solicitação dele, que nós deveríamos equilibrar o Hernanes de uma maneira geral. E é isso o que está acontecendo: ele está quase pronto, vem reagindo bem, assimilando bem o que foi proposto tanto pela fisiologia e pela preparação física”, acrescentou.

Nos Estados Unidos, Hernanes participou do primeiro tempo dos jogos contra Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL, pela Copa Flórida. No Paulistão, contudo, o camisa 15 não foi relacionado para encarar Mirassol, Novorizontino e Santos, já que vem aprimorando a forma físico em trabalhos separados.

A ideia é ter o Profeta em condições ideais para o jogo de ida contra o Talleres, na Argentina, em 6 de fevereiro, pela pré-Libertadores. Até lá, o São Paulo tem mais dois jogos pelo Estadual: contra Guarani, na quinta-feira, e São Bento, no domingo, ambos no Pacaembu.

“A expectativa é de que até quinta-feira a gente já tenha uma ideia de quanto tempo ele pode ser aproveitado. Se não for na quinta, ainda talvez no domingo, mas certamente ele vai estar em campo e aí já com uma ideia de que ele esteja apto para a Copa Libertadores”, concluiu Carlinhos Neves.

