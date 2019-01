São Paulo vence jogo-treino contra o Nacional-SP com gol de Helinho

A reapresentação do São Paulo na tarde desta segunda-feira, depois do revés sofrido no San-São no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, foi com um jogo-treino diante do Nacional-SP, que briga contra o rebaixamento na Série A2 do Estadual. Sem os jogadores utilizados no clássico, que realizaram o tradicional trabalho regenerativo, Jardine deu rodagem para algumas peças do elenco e viu o Tricolor vencer por 1 a 0, com gol marcado por Helinho.

O jovem atacante, inclusive, foi o único titular no clássico utilizado na atividade no Centro de Treinamentos da Barra Funda. Como atuou apenas 45 minutos, dando lugar a Diego Souza na volta do intervalo, Helinho atuou em praticamente todo o jogo-treino, saindo para dar lugar a Jonatan Gómes. Cerca de 10 minutos depois, voltou na vaga de Araruna.

Veja também: São Paulo tem conversas para renovar contrato de artilheiro da Copinha

A atividade, porém, foi marcada por desfalques do lado Tricolor. Com uma indisposição estomacal, Biro-Biro, que já não foi relacionado para o San-São, realizou exames médicos pela manhã e não apareceu em campo, assim como Willian Farias (pancada na panturrilha) e Brenner (bíceps femoral), ambos em recuperação de suas respectivas lesões. Hernanes, por sua vez, também ficou de fora para dar prosseguimento à sua preparação física.

Constantemente sob as orientações de Jardine para dificultar a saída de bola do Nacional, o time Tricolor foi a campo com: Jean; Igor Vinícius, Lucal Kal, Rodrigo e Edimar; Araruna, Liziero, Léo; Helinho (Jonatan Gómes), Everton Felipe e Carneiro. Depois de um início morno e sem muita criatividade, o Tricolor melhorou na metade final do primeiro tempo, justamente pressionando mais a equipe do Nacional em seu campo de defesa.

Foi com essa postura mais agressiva que o São Paulo abriu o placar. Após um erro na saída de bola do Nacional, a bola sobrou com Helinho, que carregou pelo meio e arriscou, colocando a bola no canto esquerdo do goleiro rival. Além do autor do gol, o destaque ficou por conta de Carneiro, bastante participativo, e Liziero, que comandou as ações ofensivas no meio-campo.

Na segunda etapa, foi o time da Série A2 do Paulista quem buscou uma maior efetividade no campo de ataque. Ainda assim, os erros de toque davam chance para o São Paulo, que utilizava muito os lados do campo para criar suas jogadas mais perigosas. Dessa forma que Jonatan Gómez, no segundo tempo, teve uma boa aparição, flutuando também pela parte central, onde tabelou frequentemente com Liziero e Igor Vinícius.

Nesta terça-feira, o São Paulo volta aos treinos pela manhã, quando Jardine deve dar um esboço do time que irá a campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani, no Pacaembu, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Existe a possibilidade, ainda que mínima, de Hernanes fazer sua estreia com a camisa do Tricolor diante do Bugre.

