São Paulo vai brigar pelo título de todos os torneios de 2019, diz Pablo

O São Paulo não abrirá mão de nenhum dos quatro torneios que disputará em 2019 e brigará pelo título de todos eles. A afirmação é do atacante Pablo, que deve ser titular contra o Ajax-HOL, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), pela despedida da Copa Flórida.

Reforço mais caro da história são-paulina, o camisa 12 usufruiu de apenas seis dias de treinos com o novo time antes de estrear na derrota por 2 a 1 diante do Eintracht Frankfurt-ALE, na última quinta-feira.

“O Athletico-PR joga o Campeonato Paranaense com a equipe sub-23 e lá você tem um tempo maior de preparação, de conhecer os jogadores, o trabalho do treinador. Mas a gente sabe da importância dos campeonatos e o São Paulo não abre mão de nenhum deles”, garantiu o jogador, em entrevista à Espn.

Em 2019, o São Paulo disputará a Libertadores, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão, podendo chegar a 84 jogos no ano. Ciente de que a equipe ainda está longe do ideal física e tecnicamente, Pablo tem a expectativa de que o desempenho melhore no decorrer da temporada.

“Tenho certeza que o São Paulo vem muito forte. Os jogadores, se conhecendo cada dia mais, tendem a melhorar. Com certeza a equipe vai brigar para ser campeã em todas as competições. Nós estamos nos preparando porque sabemos da dificuldade que é a temporada no calendário brasileiro, e isso faz com que a gente se prepare muito bem”, concluiu.

Após enfrentar o Ajax-HOL, o São Paulo passará o domingo em Orlando e na segunda-feira embarcará para o Brasil. A estreia oficial na temporada será diante do Mirassol, no próximo dia 19, no Pacaembu, pela primeira rodada do Paulistão.