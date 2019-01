São Paulo peca atrás e perde para o Frankfurt em primeiro teste do ano

O São Paulo não entregou o que a torcida esperava dele na estreia da temporada de 2019. Na noite desta quinta-feira, o time tricolor mostrou estar longe do entrosamento e forma física ideais diante do Eintracht Frankfurt-ALE, que venceu por 2 a 1, em duelo disputado em São Petersburgo (EUA), pela Copa Flórida. Ante Rebic e Igor Vinícius (contra) marcaram para a equipe alemã, enquanto Nenê descontou para os brasileiros.

Com já era previsto, o técnico André Jardine começou a partida com um time e terminou com outro. Principais reforços para o ano, Hernanes e Pablo tiveram atuações tímidas, ao passo que Tiago Volpi teve participação negativa no primeiro gol alemão. No segundo tempo, Igor Vinícius, Léo e Willian Farias também estrearam com a camisa tricolor.

Em mais um teste antes de retornar ao Brasil, o São Paulo encerra sua participação na Copa Flórida 2019 diante do Ajax-HOL, no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), em Orlando. No mesmo dia e local, os alemães do Eintracht Frankfurt medem forças com o Flamengo, a partir das 19 horas.

O Jogo – Em uma bobeira da zaga do São Paulo, o Eintracht Frankfurt abriu o placar aos nove minutos. Após passe de Tiago Volpi, Bruno Peres errou o domínio de bola e derrubou Willems dentro da área. Na cobrança do pênalti, o atacante croata Rebic chutou forte e no meio do gol para colocar o time alemão na frente.

Em busca do empate, o São Paulo passou a trocar passes pacientemente desde a defesa, evitando os lançamentos de longa distância. A forte marcação pressão e o vigor físico do time alemão, contudo, dificultou a execução da estratégia tricolor.

Como Hernanes era muito bem marcado no meio-campo, o São Paulo buscou as laterais. Aos 37 minutos, Reinaldo cruzou para Helinho bater de primeira, mas a bola foi para fora. Na última chegada antes do intervalo, o camisa 6 quase colocou na cabeça de Hudson. Pablo, por sua vez, ficou isolado entre os zagueiros e pouco produziu.

Com uma formação totalmente diferente, o São Paulo empatou no começo da etapa complementar. Aos nove minutos, Liziero roubou a bola no meio-campo, avançou e tocou para Diego Souza na esquerda. O atacante cruzou rasteiro para Nenê tocar no contrapé do goleiro e deixar tudo igual.

Em um lance de infelicidade do estreante Igor Vinícius, o Eintracht Frankfurt desempatou a partida. Aos 18 minutos, o atacante Jovic ganhou no corpo a corpo de Lucas Kal no meio, avançou e cruzou da esquerda. Jean afastou, mas a bola bateu no lateral e entrou no próprio gol.

Mostrando desentrosamento, o São Paulo só voltou a assustar aos 30 minutos, quando Everton Felipe tabelou com Diego Souza e chutou forte da entrada da área, exigindo grande defesa do goleiro Ronnow. No fim, o time brasileiro acusou cansaço e não conseguiu pressionar a equipe alemã, que ainda perdeu oportunidades antes de confirmar a vitória.

FICHA TÉCNICA

EINTRACHT FRANKFURT-ALE 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Al Lang Stadium, São Petersburgo (EUA)

Data: Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Andrew Musashe (EUA)

Assistentes: Miguel Martes (EUA) e Hayden Oscanoa (EUA)

Cartão Amarelo: Fabián e Tawatha (Eintracht Frankfurt-ALE); Everton Felipe e Willian Farias (São Paulo)

Cartão Vermelho: –

Gols:

EINTRACHT FRANKFURT: Ante Rebic, aos 9 minutos do 1º tempo; Igor Vinícius (contra), aos 18 minutos do 2º tempo

SÃO PAULO: Nenê, aos 9 minutos do 2º tempo

EINTRACHT FRANKFURT-ALE: Trapp (Ronnow); Danny da Costa (Russ), Abraham (Salcedo) e N’Dicka; Gelson Fernandes (Rode), Hasebe (Falette), De Guzmán (Tawatha) e Willems (Stendera); Kostic (Haller), Rebic (Jovic) e Hrgota

Técnico: Adi Hutter

SÃO PAULO: Tiago Volpi (Jean); Bruno Peres (Igor Vinícius), Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins (Lucas Kal) e Reinaldo (Léo); Jucilei (Willian Farias), Hudson (Araruna) e Hernanes (Liziero); Helinho (Nenê), Everton (Everton Felipe) e Pablo (Diego Souza)

Técnico: André Jardine