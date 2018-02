São Paulo vacila no Morumbi vazio e torcida não perdoa Dorival

Confira este e outros vídeos em

A vida não está fácil para Dorival Júnior e o futuro do técnico é cada vez mais incerto no São Paulo. Na tarde desse domingo, pressionado por um resultado positivo, o treinador não conseguiu fazer sua equipe vencer a Ferroviário. Diante de apenas 11.434 torcedores no estádio do Morumbi, o Tricolor ficou no 0 a 0 com a Ferroviária pela nona rodada do Campeonato Paulista e chegou ao terceiro jogo seguido sem sair de campo com os três pontos.

Com 11 pontos, o tricolor ainda lidera o grupo B, porém, pode perder o posto até o complemento da rodada. Por outro lado, a Ferroviária segura a lanterna do grupo C, com 10 pontos.

Dorival até tentou mudar alguma coisa. Proporcionou a primeira atuação de Valdívia como titular no lugar de Nenê. Mas, na prática, a postura do time no gramado se assemelhou muito ao que vem tirando a paciência dos torcedores desde o início da temporada.

O primeiro tempo terminou com apenas uma chance real dos mandantes, e foi em cobrança de falta. Diego Souza, mais uma vez apagado e lento, cobrou com categoria e viu o goleiro Tadeu buscar a bola no ângulo.

Na etapa a torcida tricolor perdeu a paciência de vez. Primeiro, vaiou Diego Souza, que deu lugar a Tréllez com dez minutos. Depois, não perdoou Dorival, que sacou Valdívia para colocar Nenê em campo. Valdívia era um dos poucos que vinha incomodando a defesa da Locomotiva. Não teve jeito, os gritos de “burro” ecoaram no Morumbi.

O jovem Paulinho ainda entrou no lugar de Marcos Guilherme. Petros e Hudson ficaram até o fim, apesar dos visitantes pouco avançarem além do meio de campo.

É bem verdade que mesmo assim não faltou oportunidade para o São Paulo sair de campo com a vitória. Militão, Cueva e Paulinho tiveram chances claras, cara a cara, mas todos pararam no goleiro Tadeu.

Após o apito final, os protestos se intensificaram e as vaias foram ainda mais altas. Para a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento, o empate fora de casa contra o São Paulo ficou de bom tamanho, principalmente pelo fato do time pouco ter chutado a gol.

Agora a pressão se estende para quarta-feira, quando o São Paulo volta ao Morumbi para o primeiro duelo contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, o time encara a Linense no Gilbertão, domingo, às 19h30. A Ferroviária pega o Mirassol na sexta, às 19h15, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 FERROVIÁRIA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 25 de fevereiro de 2018, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza

Assistentes: Rogério Pablos Zanardo e Vitor Carmona Metestaine

Cartões amarelo: Hudson, Éder Militão (SP);

Renda: R$ 293.992,00

Público: 11.434 total

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros e Hudson; Marcos Guilherme (Paulinho), Valdívia (Nenê) e Cueva; Diego Souza (Tréllez)

Técnico: Dorival Júnior

FERROVIÁRIA: Tadeu, Alisson, Patrick, Luan, Velicka, Bruno Silva, Moacir, Íkaro (Elvis), Hygor (Fábio Souza), Leo Castro e Welinton Jr (Marco Damasceno)

Técnico: PC Oliveira