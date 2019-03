São Paulo treina no CT da Barra Funda com Diego Souza, mas sem Nenê

O São Paulo deu continuidade à preparação para o duelo diante da Ferroviária na chuvosa tarde desta quinta-feira. Na atividade aberta à imprensa apenas nos primeiros 20 minutos e realizada no CT da Barra Funda, Nenê foi ausência pelo segundo dia consecutivo, enquanto Diego Souza, prestes a acertar sua transferência ao Botafogo, treinou normalmente.

Tratando um problema no joelho esquerdo, ainda inchado após uma dividida com o jovem Igor Gomes na terça-feira, Nenê ficou novamente no Reffis. O meio-campista, inclusive, postou uma foto fazendo uma punção, procedimento para drenar o sangue no local. Jonatan Gomez, por sua vez, desfalcou a atividade por conta de uma amigdalite. Os dois meias ainda podem enfrentar a Ferroviária.

Liziero correu ao redor do gramado e mostrou evolução nas dores do púbis e no trauma do tornozelo direito. Em contrapartida, Reinaldo (estiramento leve no reto femoral esquerdo), Biro Biro (estiramento leve no reto femoral direito) e Everton (estiramento na coxa esquerda) sequer foram a campo. De qualquer modo, o quarteto deve seguir como desfalque.

Muito próximo de deixar o São Paulo, Diego Souza trabalhou normalmente com o grupo. A tendência é de que essa seja a última atividade do atleta com a camisa do clube paulista, já que a negociação de um empréstimo ao Botafogo deve ser concretizada ainda nesta semana.

Por outro lado, os atacantes Gonzalo Carneiro e Brenner voltam a ser opção para Vagner Mancini, assim como o volante Hudson, que foi ausência nos dois últimos jogos devido a uma concussão. O uruguaio retorna após cumprir suspensão na vitória diante do Bragantino, enquanto o jovem de 19 anos está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, contusão que o tirou de oito partidas.

Em relação a uma possível escalação contra a Ferroviária, Helinho pode dar lugar a Hudson na equipe titular, proporcionando menos responsabilidade na marcação a Hernanes. Um possível time do São Paulo tem: Tiago Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins; Igor Vinicius, Luan, Hudson (Helinho), Hernanes e Léo; Antony e Pablo.

De volta à liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, com 13 pontos, o São Paulo busca se consolidar na posição para ganhar tranquilidade na busca pela classificação. O duelo com a Ferroviária, válido pela 10ª rodada, será neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Pacaembu, uma vez que o Morumbi está inativo devido aos estragos causados pela chuva do último sábado.

*Especial para a Gazeta Esportiva

