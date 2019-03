Botafogo trabalha para anunciar Diego Souza nesta sexta-feira

A diretoria do Botafogo vem trabalhando para anunciar nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante Diego Souza, de 33 anos, que está defendendo o São Paulo. O jogador já teria chegado a um acordo com o Alvinegro em termos salariais e agora faltam alguns detalhes do acerto entre os dois clubes.

O Botafogo apresentou uma proposta para adquirir o jogador por empréstimo que agradou ao São Paulo. Justamente por isso, as duas partes optaram por deixar congelado o assunto referente à transação que envolveu a contratação de Henrique Almeida pelo Botafogo. O Tricolor entende que existe uma dívida de R$ 3,2 milhões a ser paga pelos botafoguenses, que falam em valores bem menores.

Como não há consenso sobre Henrique Almeida, as partes, para não verem prejudicadas as tratativas por Diego Souza, decidiram deixar o assunto congelado. Com o aceite do São Paulo em relação ao que foi oferecido pelo Botafogo, o clube carioca corre atrás de garantias bancárias para poder contratar o jogador. Estas garantias, que são uma exigência do Tricolor Paulista, estão sendo viabilizadas por dois empresários ligados ao Glorioso.

Na transação, o São Paulo manterá o direito a renovar automaticamente o contrato de Diego Souza em dezembro, quando termina o empréstimo ao Botafogo e o próprio vínculo com o Tricolor. Porém, se os dirigentes são-paulinos não utilizarem este direito, ele passa ao Glorioso, que pode firmar um novo compromisso por dois anos. Antes disso, se o São Paulo receber uma proposta de venda em definitiva dos direitos federativos e o Botafogo não puder cobrir, terá que ceder Diego Souza. Além disso, o São Paulo terá prioridade caso o Alvinegro decida negociar o meia Luiz Fernando.

Diego Souza, que foi revelado nas categorias de base do Fluminense, no Rio de Janeiro, além do Tricolor, já vestiu as camisas de Vasco e Flamengo. Seu último grande momento foi defendendo o Sport, quando chegou a ser cotado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do ano passado na Rússia.

Dentro de campo, o elenco do Botafogo segue se preparando para a partida da próxima segunda-feira, às 20h(de Brasília), contra o Madureira no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), no encerramento da terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Tricolor, por sua vez, entra em ação às 21h de sábado, quando recebe a Ferroviária no Pacaembu, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.