São Paulo terá novidade e muitos desfalques contra o Corinthians

O São Paulo fechou a preparação para o primeiro duelo contra o Corinthians, pelas semifinais do Campeonato Paulista, marcado para às 16 horas desse domingo, no Morumbi. Depois de uma recuperação de quase um ano, Morato está de volta a uma lista de jogadores relacionados pelo Tricolor. O atacante teve o joelho operado em 2017 e desde então vinha correndo contra o tempo para reunir condições de jogo o quanto antes.

Por outro lado, os desfalques não são poucos. Diego Aguirre não poderá contar com Anderson Martins (dores na região dorsal), Edimar (entorse no joelho direito), Júnior Tavares (contratura no adutor direito), Hudson (dores no adutor direito) e Valdívia (pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda), além de Rodrigo Caio (Seleção Brasileira) e Cueva (Seleção Peruana).

Soma-se a este cenário um mistério total do treinador uruguaio, que nesse sábado comandou o último treino da equipe antes do Majestoso sem a presença da imprensa no CT da Barra Funda.

Mesmo assim, a expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Liziero (Hudson); Marcos Guilherme, Nenê e Lucas Fernandes; Tréllez.

Confira a lista de 23 jogadores relacionados por Aguirre:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero, Paulo Henrique, Pedro e Petros

Meias: Lucas Fernandes, Nene e Shaylon

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Morato e Tréllez