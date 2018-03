Após reagir, São Paulo e Corinthians iniciam semifinal no Morumbi

Após a reversão de desvantagens na fase anterior, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista 2018. Por ter feito melhor campanha do que o rival até aqui, o time alvinegro mandará o duelo de volta no estádio de Itaquera, na próxima quarta-feira.

No Tricolor, o discurso é otimista. Apesar de terem sido derrotados nos três clássicos da primeira fase, os jogadores vivem um clima de confiança com a chegada do técnico Diego Aguirre, mas sobretudo pela vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano após revés no Anacleto Campanella.

“A classificação ajudou muito nosso grupo a ter mais confiança em nós mesmos. Estávamos em um mau momento, mas tenho certeza que o São Paulo está em uma nova etapa”, avaliou o zagueiro Arboleda.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Seu provável companheiro de zaga, já que Rodrigo Caio está a serviço da Seleção Brasileira, minimiza o favoritismo corintiano. “O São Paulo é equipe grande também. Na semifinal, começa tudo do zero. Temos totais condições de buscar esse título. Estamos mais vivos do que nunca”, bradou Bruno Alves.

Além de Rodrigo Caio, Aguirre não terá Cueva (amistosos da seleção peruana) e Valdívia (estiramento na coxa esquerda) à sua disposição. A tendência, portanto, é que Nenê e Lucas Fernandes os substituam, respectivamente. Apesar de ter sido decisivo contra o Azulão, Diego Souza deve começar no banco de reservas, assim como o volante Petros, que perdeu a vaga para o garoto Liziero.

Do outro lado, os alvinegros, que tiveram dois dias de preparação a menos com relação ao Tricolor, colocam o embate no Morumbi como fundamental para segurar o ímpeto do adversário. É consenso no clube do Parque São Jorge que, independentemente de fase boa ou ruim, os níveis se equiparam em uma decisão entre os rivais.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Como sempre falo nos clássicos, é 50% para cada lado, não tem favorito. Todo clássico é diferente, é emocional, envolve muitos fatores. É concentração o tempo todo, um erro pode te custar a vitória”, comentou o técnico Fábio Carille, que não terá à disposição o lateral direito Fagner, a serviço da Seleção Brasileira, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero, cedidos à seleção paraguaia.

Além do trio, o volante Renê Júnior e o meia Jadson, machucados, também ficam fora do embate. A única dúvida fica por conta da presença ou não entre os titulares do atacante Clayson, que sente dores no joelho direito, mas foi relacionado. O novato Pedrinho e o veterano Emerson Sheik são os potenciais substitutos.

Já a escalação de Gabriel está confirmada. O volante não enfrentou o Bragantino porque Carille quis elevar a estatura da sua equipe com a presença de Ralf, mas voltará a campo no Majestoso.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 25 de março de 2018, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Vitor Carmona Metestaine

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Liziero (Hudson); Marcos Guilherme, Nenê e Lucas Fernandes; Tréllez

Técnico: Diego Aguirre

CORINTHIANS: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra

Técnico: Fábio Carille