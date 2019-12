São Paulo tenta quebrar tabu contra o CSA no Campeonato Brasileiro

O São Paulo nunca derrotou o CSA pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor tem a chance de terminar com o tabu, em confronto válido pela 38ª e última rodada do torneio nacional. Já classificado para a fase de grupos da Libertadores, o time paulista encara os rebaixados alagoanos.

Este será o quinto jogo da história do confronto pelo Brasileirão. Nos quatro anteriores, três empates no Rei Pelé e um no Morumbi. Jogando em Alagoas, as equipes ficaram no 0 a 0 em 1974 e 1977, além de um empate por 2 a 2 em 1981.

Já no Morumbi, o primeiro confronto em São Paulo aconteceu já em 2019, pelo 1º turno deste Brasileiro. A equipe ainda comandada por Cuca recebeu o CSA no Morumbi e empatou por 1 a 1. Os mandantes saíram atrás com gol de Bustamante já na segunda etapa. A reação veio apenas nos acréscimos, com tento anotado por Reinaldo.

No histórico geral, o São Paulo leva a melhor com quatro vitórias e quatro empates. As equipes se encontraram em três edições da Copa do Brasil (1999, 2014 e 2019), com quatro jogos e quatro triunfos do Tricolor.

Neste domingo, Fernando Diniz escalará um São Paulo repleto de jogadores da base. Dos 23 atletas relacionados, 21 são formados em Cotia, com exceção dos laterais Igor Vinicius e Léo. Os veteranos foram dispensados e já entraram de férias.